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2 bölgede kırmızı alarm. Yağış yüzde 87 azaldı

Türkiye’de iki bölgede yağışlar yüzde 80 civarlarında azaldı. İki bölge de alarm veriyor.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 08:01
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Yağışlar Ege ve Güneydoğu Anadolu'da yüzde 80 azaldı. 2 bölgede kırmızı alarm

2 bölgede kırmızı alarm. Yağış yüzde 87 azaldı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Eylül 2022 Alansal Yağış Değerlendirmesi verilerinden derlediği bilgilere göre, 1991-2020 dönemini kapsayan uzun yıllar eylülde yağış ortalaması metrekareye 24,9 kilogram olarak gerçekleşti.

Metrekare başına geçen yıl eylülde 29,4 kilogram olan yağış miktarı geçen ay 19,3 kilogramda kaldı.

YÜZDE 34 AZALDI

Türkiye genelinde Eylül 2022 yağışları, hem ortalamanın hem de geçen yılki yağışların altında gerçekleşti. Yağışlarda uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 23, geçen yıl eylül ayına göre yüzde 34 azalış gözlendi.

İKİ BÖLGEDE KIRMIZI ALARM

Bölgelere bakıldığında yağışlar Karadeniz dışındakilerde azaldı. En fazla azalma yüzde 87 ile Güneydoğu Anadolu’da, yüzde 82 ile Ege Bölgesi’nde kaydedildi. Ege Bölgesi geçen ay, son 18 yılın en düşük eylül yağışını aldı.

 

YÜZDE 80’DEN FAZLA AZALDI

Güney ve İç Ege, Marmara’da Çanakkale ve Tekirdağ, İç Anadolu’da Ankara, Eskişehir, Çankırı çevreleri ile Batı ve Orta Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun güney kesimlerinde yağışlar normale göre yüzde 80’den fazla azaldı.

Türkiye’de geçen ay en fazla yağışı, Karadeniz Bölgesi aldı. Bartın, Giresun, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Yozgat ve Kahramanmaraş’ta geçen ayın yağış miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 100’den fazla arttı.

YAĞIŞLI GÜN SAYISI EYLÜLDE 4,7 OLDU

Rize 238,8 kilogram ile en yüksek, Mardin ve Şırnak 0,2 kilogram ile en düşük yağışı aldı. Normaline göre en fazla azalma ise yüzde 97 ile Muğla’da gerçekleşti.

1991-2020 yılları arası için 4,2 gün olan Türkiye geneli yağışlı gün sayısı ise eylülde ortalama 4,7 olarak gerçekleşti.

Geçen ay İstanbul’un batısı, Karadeniz Bölgesi ile Kars ve Erzurum’un kuzey kesimlerinde 10-15 gün aralığında yağış görüldü.

Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu’nun kuzey, Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde yağışlı gün sayısı 1 günün altına düştü.

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