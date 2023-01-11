İçme suyundan zehirlenip ölen kişinin kanında arsenik çıktı

Bolu’nun Yuva köyünde yaşayan 148 kişinin içme suyundan zehirlenmişti. Bu olayda yaşamını yitiren Eyüp Ertem’in ölüm nedeninin arsenik karışmış kirli su kaynaklı olduğu ortaya çıktı.

Bolu’da, Temmuz 2022’de Kurban Bayramı’nda 148 kişinin de hastaneye kaldırıldığı Yuva köyündeki zehirlenme olayında hayatını kaybeden 49 yaşındaki Eyüp Ertem’in otopsi raporu ortaya çıktı.

Raporda Ertem’in kanında yüksek oranda arsenik maddesi olduğu ifade edildi. Rapora göre Ertem’in ölüm nedeninin arsenik karışmış kirli su kaynaklı olduğu tespit edildi.

Raporda, Eyüp Ertem’in yemekte, çayda ve abdest alırken şebeke suyu kullandığı ancak içme suyunu ise dışardan başka bir sudan karşıladığı bildirildi.

SULARIN UZUN SÜREDİR ‘KİRLİ’ OLDUĞU YETKİLİLERE DEFALARCA BİLDİRİLDİ

Yuva köyüne ilişkin Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda da ihmaller gözler önüne serilmişti.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü’nün raporunda, Yuva köyü ve bölgesinden 21 Haziran’da ve İstanbul 3 No’lu Halk Sağlığı tarafından 8 Temmuz’da alınan numunelerin sonuçlarına yer verilerek bölgede kullanılan suyun kullanılamaz olduğuna dikkat çekilmişti.

9 Eylül 2022 tarihinde hazırlanan rapora göre, Bolu Halk Sağlığı Laboratuvarı ve İstanbul 3 No’lu Halk Sağlığı Laboratuvarı’nın incelemesi sonucunda köyde ve çevresinde bulunan suların uzun süredir ‘kirli’ olduğu ve yetkililere defalarca bildirildiği ortaya çıkmıştı.

Raporda ayrıca, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, içme suyu kullanma sularıyla bulaşan bulaşıcı ve parazit hastalıklardan halkın korunması amacıyla alınması gereken tedbirlerin Bolu İl Özel İdaresi, kaymakamlıklar ve belediye başkanlıklarına bildirildiği söylenmişti.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Yuva köyündeki su numune alma kaynaklarından alınan örneklerdeki uygunsuzlukların İl Özel İdaresi’ne bildirildiği ifade edilmişti.

NE OLMUŞTU?

Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde, 10 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla kusma, ishal ve karın ağrısı şikayetleri nedeniyle 148 kişi hastanelere başvuru yapmıştı.

Hastaneye başvuru yapan ve kayınpederini ziyarete gittiği köyde içme suyundan zehirlenen Eyüp Ertem tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Aralarında çocukların da bulunduğu zehirlenme vakalarının bazılarında hemolitik üremik sendrom (HÜS) hastalığı tespit edilmişti. Ekipler inceleme için su deposu, şebeke suyu ve gıdalardan numune almıştı. Numunelerin incelenmesi sonucu suda mikroba rastlanmıştı. Ancak mikroba neden olan etkenler ve mikrobun türüyle ilgili yetkililerce resmi bir açıklama yapılmamıştı.

Şebeke suyu nedeniyle zehirlenme vakalarının yaşandığını ihtimali üzerinde durulurken İl Özel İdare, köy ve çevresinde bulunan şebeke hatlarında klorlama işlemleri yapmıştı.

Zehirlenme vakaları nedeniyle bölge halkının bir kısmının yayla ve şehir merkezlerindeki evlerine göç ettiği, köyde kalan yurttaşların ise içme suyu ihtiyacı İl Özel İdaresi tarafından getirilen şişelerdeki sularla karşılanmıştı.

Yuva köyünün çevresinde bulunan Bolu Çimento Fabrikası’nın kimyasal atık taşıyan araçlarının temizlendiği Afacanlar isimli işletmesinde çalışan kişiler ve Yuva Köyü muhtarının, kırılan boruyu kendi imkanları ile onararak üzerini molozlarla kapattığı ve yetkililere haber vermediği iddia edilmişti.