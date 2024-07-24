Bursa’da sıcaktan bunalan teyzelerin pervane krizi ağlama krizine döndü

Bursa’da yaşanan ilginç bir olay, sıcaktan bunalan bir grup teyzenin serinlemek için kafeye gitmesiyle başladı. Teyzeler, kafeye geldiklerinde içeride pervane olmadığını fark etti ve serinlemek için pervane talebinde bulundu. Ancak kafede pervane bulunmadığını öğrenen teyzeler arasında bir tartışma çıktı. Sıcaktan etkilenen teyzeler, pervane talebinin karşılanamaması nedeniyle önce kendi aralarında sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından, teyzeler oturup ağlamaya başladı.