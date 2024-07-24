Bursa’da sıcaktan bunalan teyzelerin pervane krizi ağlama krizine döndü

Kaynak: Haber Merkezi
Bursa’da sıcaktan bunalan teyzelerin pervane krizi ağlama krizine döndü

Bursa’da sıcaktan bunalan bir grup teyze, serinlemek için gittikleri kafeden pervane talep etti. Kafede pervane olmadığını öğrenen teyzeler önce kendi aralarında tartıştı, ardından da oturup ağladı.

Bursa’da yaşanan ilginç bir olay, sıcaktan bunalan bir grup teyzenin serinlemek için kafeye gitmesiyle başladı. Teyzeler, kafeye geldiklerinde içeride pervane olmadığını fark etti ve serinlemek için pervane talebinde bulundu. Ancak kafede pervane bulunmadığını öğrenen teyzeler arasında bir tartışma çıktı. Sıcaktan etkilenen teyzeler, pervane talebinin karşılanamaması nedeniyle önce kendi aralarında sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından, teyzeler oturup ağlamaya başladı.

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