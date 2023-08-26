Bursa'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Bursa'da iki taraf arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan 4 kişi yaralandı.

KAYNAK: AA
Bursa'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Osmangazi ilçesi Alipaşa Mahallesi Veziri Caddesi'nde iki taraf arasında tartışma çıktı.

Daha önce bir gece kulübünde yaşanan tartışmanın tarafları olduğu iddia edilen bu kişiler arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Tabancayla ateş edilmesi sonucu E.U, B.G. M.G. ve H.Ç. bacaklarından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Polis, bir araçla kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, kavgaya karışanlar arasında itişmeler yaşandığı ve bir kişinin elinde bulunan tabancayı çevredekilere doğrulttuğu görülüyor.

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