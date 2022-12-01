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Bursa'da yoğun sis çıktı 9 araç kaza yaptı: 6 yaralı

Bursa-İzmir karayolunda sisin de etkisiyle farklı noktalarda 9 ayrı kaza meydana geldiği aktarıldı. 22 aracın karıştığı kazalarda 6 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 16:53
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Bursa'da sis nedeniyle 9 farklı noktada 22 kaza yapıldı: 6 yaralı

Bursa'da yoğun sis çıktı 9 araç kaza yaptı: 6 yaralı
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İHA'dan edinilen bilgilere göre; Bursa'nın Karacabey ilçesi Bursa-İzmir karayolunda 5’i maddi hasarlı, 4’ü yaralamalı olmak üzere 9 farklı noktada zincirleme trafik kazası meydana geldi. 22 aracın karıştığı kazalarda toplamda 6 kişi yaralandı. Bölgelere çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazalar sebebiyle İzmir yolunda trafikte aksamalar yaşandı. Yaralıların Karacabey Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesi bulunan olmadığı öğrenildi.

Sis nedeniyle araçlar yolda güçlükle ilerlerken, otoyol gişelerinde de kaza meydana geldi. Ekipler trafiğin aksamaması için belirli noktalarda kontrollerini sürdürüyor.

(Kaynak: İHA)

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