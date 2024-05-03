Hande Baladın süper minisi ile poz verdi. Görenlerin nutku tutuldu

Eczacıbaşı'nda forma giyen ve Filenin Sultanları'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken yıldız voleybolcu Hande Baladın, şık elbisesiyle poz verdi.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Instagram hesabından elbisesi ile pozlarını paylaşan Hande Baladın'ın fotoğrafı binlerce beğeni alırken, fotoğraflara yorum yağdı.
Kullanıcılar, 'mavi sana çok yakışıyor' 'Bu güzellik nereden geliyor?' tarzından yorumlarda bulundu.
İşte Hande Baladın'ın paylaştığı fotoğraflar;
FİNALDE KAYBETTİLER
Hande Baladın'ın takımı Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi final etabında Fenerbahçe Opet'e toplam seride 3-2 kaybetti ve ligi ikinci sırada tamamladı.
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