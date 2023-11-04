Bursa'da zincirleme kaza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 3 araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Bursa'da zincirleme kaza

Kaza, saat 21.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerindeki Işıklı Kavşakta meydana geldi.

Ahmet Akyollu Caddesinde seyir halinde olan sürücü Ümithan Ç. (22) yönetimindeki 16 PY 292 plakalı hafif ticari araç AVM kavşağında, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen Vedad B. (43) yönetimindeki 16 AVR 791 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil kavşakta beklemekte olan Seyhan G.(39) yönetimindeki 16 SG 273 plakalı otomobile çarparak durabildi.

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Kaza sonucu sürücüler yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındılar.

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