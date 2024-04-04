Bursaspor'dan kovuldu. Disiplinsiz hareketleri sonu oldu

Bursaspor İnfo Yatırım, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde forma giyen yabancı pivot Johnny Hamilton ile yollarını ayırdı.
Trinidad ve Tobago uyruklu Hamilton'ın, antrenmanlarda ve kulüp içinde sergilediği disiplinsiz davranışlar nedeniyle teknik heyetin raporu üzerine takımdan ayrılmasına karar verildi.
30 yaşındaki ve 2,13 metre boyundaki basketbolcu, sezonun bitimine beş hafta kala takımdan ayrıldı.
Sezon başında Merkezefendi’den transfer edilen Hamilton, Yeşil Beyazlı takımda 10,8 sayı, 6,6 ribaund ve 1 asist ortalamasıyla oynadı.
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