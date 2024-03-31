Bursaspor hırsızlık sorununu çözecek

Kaynak: Haber Merkezi
Bursaspor hırsızlık sorununu çözecek
Bursaspor yönetimi, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu altındaki 15 dükkan için yeni stratejiler geliştiriyor.

Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin açılmasını da göz önünde bulundurarak, yönetim bu dükkanlardan bazılarını eczanelere kiralamayı düşünüyor.

Mevcut sözleşmeleri sona eren firmalarla görüşmeler devam ederken, yeni anlaşmalar ve diğer dükkanlar için planlamalar yapılıyor.

Elde edilecek kira gelirleriyle kulübün finansal durumunun güçlendirilmesi hedefleniyor.

HIRSIZLIĞA KARŞI HAMLE

Ayrıca, stadyumun güvenliğini artırmak için kiracı firmalarla iş birliği içinde bir yönetim oluşturulması ve güvenlik personeli istihdamı planlanıyor.

Böylece olası hırsızlık olaylarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

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