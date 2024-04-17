Bursaspor'da kıyamet kopmuş

Kaynak: Haber Merkezi
Bursaspor'da kıyamet kopmuş
TFF 3. Lig'e düşmesi kesinleşen Bursaspor'da, Ümit Şengül'ün teknik direktörlük görevini bırakmasının arkasındaki gerçekler açığa çıktı.

Geçen hafta sonu Esenler Erokspor ile oynanan ve 5-1 mağlubiyetle biten maç sonrası Şengül istifa etmişti.

Maç sırasında yardımcı antrenör Kazım Akgün'ün yedek kulübesindeki Yiğit Fidan'a bağırması ve bunun üzerine Fidan'ın su şişesi fırlatmasıyla olaylar büyümüştü.

Karşılaşma sonrası soyunma odasında yaşananlar ise pes dedirtti.

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Teknik direktör Şengül'ün Fidan'a davranışlarının sebebini sorması üzerine, olayla ilgisi olmamasına rağmen savunma oyuncusu Ertuğrul Kurtuluş'un Şengül'e sert tepki göstermesi ortalığı karıştırdı.

Futbolcu Kurtuluş'un Şengül'ün üzerine yürüdüğü ve teknik adamla ciddi bir tartışma yaşadığı iddia edildi.

Bu olayların ardından Şengül'ün istifa ettiği ortaya çıktı.

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Bursaspor altyapısından yetişen ve sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek olan Kurtuluş'un, teknik direktöre karşı sergilediği tavır sonrası yeşil-beyazlı yönetimin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

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