Bursaspor mucize bekliyor

Kaynak: Haber Merkezi
Bursaspor mucize bekliyor
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta kritik bir dönemde olan Bursaspor, 18-26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak genel kurul toplantısında yeni adayların kim olacağı konusunda merak içinde.

Aynı zamanda, takımın mevcut oyuncularının geleceği de dikkatle izleniyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta kümede kalması için mucizeye ihtiyaç duyan Bursaspor’da 13 oyuncunun sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona eriyor.

Abdullah Tazgel, Berat Altındiş, Bilal Güney, Deniz Aydın, Eren Güler, Ertuğrul Kurtuluş, Hamza Baran Arıkan, Hasan Sabri Karaca, Kerem Matışlı, Melih Sağlam, Ömer Turan Görgüç, Talha Yakın ve Yusuf Sertkaya'nın sözleşmeleri yenilenmezse serbest kalacaklar.

Yusuf Sertkaya'nın ise Bodrumspor ile 6 milyon TL'lik prensip anlaşmasına varıldığı belirtiliyor.

Yeni yönetimin göreve başlamasıyla birlikte, sözleşmesi sona erecek oyuncularla yeni anlaşmalar yapılıp yapılmayacağı önemli bir gündem maddesi olacak.

Transfer tahtasının açılması, bu konuda belirleyici olacak ve yeşil-beyazlı taraftarlar, yeni yönetimin transfer tahtasını aktif hale getirerek takıma güçlü takviyeler yapmasını ve takımın üst liglere çıkmasını umuyor.

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