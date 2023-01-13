Galatasaray-Hatayspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Galatasaray'ın oynayacağı Hatayspor maçının ilk 11'leri belli oldu.
Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Dubois, Oliveira, Torreira, Barış Alper, Mata, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
Hatayspor'un 11'i: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Recep Burak, Adekugbe, Boudjemaa, Aabid, El Kaabi, Ribeiro, Saba, Bertuğ.
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