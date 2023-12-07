Burun estetiği sonrası neler yapılmalı

Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Menekşe Kastamoni, burun estetiği ameliyatlarından sonra nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı...

KAYNAK: Haber Merkezi
Burun estetiği sonrası neler yapılmalı

Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Menekşe Kastamoni, rinoplasti dediğimiz burun estetiği görselliğin yanı sıra nefes alma sorunu olan hastalarda sağlık bakımından da büyük fayda sağladığına dikkat çekti. Kastamoni, ameliyat sonrası nelere dikkat edilmesi gerektiğini şöyle açıkladı:

Ameliyat sonrası en az 1-2 ay gözlük kullanılmamalıdır, bu süreç doktorunuzun tavsiyesi ile daha uzun ya da daha kısa olabilir.

Buruna darbe almaktan kaçınılmalı, sauna gibi yüze kan akışını artıracak ortamlardan en az 1-2 ay uzak durulmalıdır.

Ameliyat sonrası ilk 1-2 hafta biriken kan, akıntı ve kabuklar nedeniyle burun tıkanıklığı yaşanabilir, iyileşme sürecinde bu tıkanıklık azalacak ve zamanla burnunuz açılacaktır. Bu süreçte doktorunuzun gösterdiği şekilde burun içini yıkamak fayda sağlayacaktır.

Ameliyat sonrası burun cildi en az 3 ay güneşten korunmalıdır. Ameliyattan 1 ay sonra derine dalmadan, baş suyun dışında kalacak şekilde yüzülebilir."

"Sigara iyileşme sürecini olumsuz etkileyeceğinden ameliyat sonrası sigara içilmemelidir.

Ameliyat sonrası en az 2 hafta alkol alınmamalıdır. Yaklaşık 7-10 gün süreyle baş 45 derece açıyla kalacak şekilde yatılmalıdır.

Ameliyat sonrası burun bakımı ve yıkanması için verilen sprey ve ilaçlar düzenli, doktorunuzun anlattığı şekilde kullanılmalıdır.

Ameliyat sonrası kan sulandırıcı özellikteki ilaç, yiyecek ve içeceklerden uzak durulmalıdır.

Ameliyat sonrası göz çevresinde şişlik (ödem) ve morarmalar olması normaldir. Bunlar ilerleyen günlerde azalıp kaybolacaktır. Daha hızlı düzelme için baş yukarıda yatabilir, özellikle ilk 24 saat buruna bası olmayacak şekilde buz uygulayabilirsiniz.


Burun ameliyatı sonrası bir süre spor yapılmamalıdır. 1 hafta sonra basit yürüyüş gibi egzersizler yapılabilir, 1-2 ay kadar ağır sporlardan kaçınılmalıdır.

Ameliyat sonrası burunu koruyan alçı, bant ya da atellerin ıslanmamasına özen gösterilmelidir.

İlgili Haberler
Güneşin zararlarından koruyan besinler
Basit önlemlerle çocuğunuzu gripten koruyun. Uzmanı uyarılarını sıraladı
Burun estetiği olacakların dikkatine
Burun ameliyatı ağrılarından korkmalı mı
Öne Çıkanlar
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Son Haberler
Erkeklere bakımsız diyenler utanır mı? Berberde bakımı abartırlarsa Gündem
Erkeklere bakımsız diyenler utanır mı? Berberde bakımı abartırlarsa
Hastanede çizgi film izleyen kedi güldürdü Gündem
Hastanede çizgi film izleyen kedi güldürdü
Ünlü oyuncu yıllardır kanserle savaşıyor. 'Ameliyata girmeden önce aldatıldığımı öğrendim' Magazin
Ünlü oyuncu yıllardır kanserle savaşıyor. 'Ameliyata girmeden önce aldatıldığımı öğrendim'
Gebze'de Suriye uyruklu PKK’lı tutuklandı Gündem
Gebze'de Suriye uyruklu PKK’lı tutuklandı
Eşini ve kayınpederini öldürmüştü. Attığı mesaj kan dondurdu Gündem
Eşini ve kayınpederini öldürmüştü. Attığı mesaj kan dondurdu
Beşiktaş’ta derbi öncesi Z raporu: 1 şüpheli 4 eksik Spor
Beşiktaş’ta derbi öncesi Z raporu: 1 şüpheli 4 eksik
Meclis'e ziyaretçi yasağı Gündem
Meclis'e ziyaretçi yasağı