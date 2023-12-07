Basit önlemlerle çocuğunuzu gripten koruyun. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Türen, kış mevsimi ile birlikte artan grip vakalarına karşı çocukların nasıl korunacağı hakkında uyarılarda bulundu.

KAYNAK: İHA
Basit önlemlerle çocuğunuzu gripten koruyun. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Uzm. Dr. Betül Türen, grip vakalarının özellikle sonbahar sonu ve kış aylarında artış gösterdiğine dikkat çekti.

Uzm. Dr. Türen, “Grip, influenza virüsünün sebep olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Çocuklarda da çok yaygın görülmektedir. Belirtiler genellikle 38 derecenin üzerinde ateş, kuru öksürük, halsizlik, yorgunluk, eklem ağrıları, burun akıntısı gibi şekillerde kendini göstermektedir. Bu vakalar genellikle 10 gün içinde kendini sınırlandırmaktadır. Çocuğun genel durumu iyiyse, yeterli ve dengeli besleniyorsa, sıvı alımı gayet iyiyse genelde bir hafta, 10 gün içerisinde kendiliğinden gerilemektedir. Bazı vakalarda daha ileri semptomlar görülebiliyor. Özellikle kulak ağrısı, kulak akıntısı, şiddetli öksürük, nefes almada güçlük şikâyetleri gibi kendini gösterebiliyor” sözlerini kullandı.

Acil servislere başvurularda artış olduğu için ailelerin dikkat etmesi ve önlem alması gereken bazı durumlar olduğunu vurgulayan Türen şunları belirtti:

“Eğer çocuğun genel durumu iyi, beslenmesi gayet yerindeyse, ateşi 3 günden uzun sürmüyor ve evde müdahale ile düşüyorsa acile ya da doktora başvurmaya gerek yoktur. Bunların dışında üç günden uzun süren ateş, çocukta halsizlik, sıvı alımında azalma durumlarında mutlaka doktora başvurmak gerekiyor”

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“ORTAMI SIK SIK HAVALANDIRIN

Çocuğun bulunduğu ortamın sık sık havalandırılması gerektiğinin altını çizen Türen şunları dile getirdi:

“Özellikle okula ve kreşe giden çocukların ya da kalabalık ortamda kalan çocukların bulunduğu ortamlar sık sık havalandırılmalıdır. Bunun dışında çocuğun sağlıklı beslenmesine ve yeterli sıvı alımına dikkat edilmelidir. Hasta olan kişilerle çok yakın temasa girmemesi ve hastaların dokunduğu yüzeylere temas etmemesi lazım. Ayrıca elleri sık sık yıkamak gerekiyor. Özellikle dışarıdan eve geldiğinde de mutlaka ellerini yıkaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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