Buse Varol filtreyi abartınca dile düştü. Annesiyle fotoğrafını paylaştı

Şarkıcı Alişan ile 'Dostlar Mahallesi' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı Buse Varol, 2018 yılında dünya evine girdi.

2019'da oğulları Burak'ın doğumu ile ilk kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşayan çift, 2021'de kızları Eliz'i kucaklarına aldı.

Evlilikte yaşanan krizi atlatıp mutlu aile tablosuna geri dönen ikiliden Buse Varol, önceki gün annesi Birsen Özgan ile birlikte davete katıldı. 33 yaşındaki oyuncu, geceden bir fotoğrafı Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Buse Varol, filtreyi abartınca annesi adeta 30'lu yaşlarına geri döndü. Birsen Özgan'ın son hali dikkatlerden kaçmadı. İşte o fotoğraf...

"FİLTRE FAZLA KAÇMIŞ"

Varol'un gönderisine; "Hangisi anne?", "Filtre fazla kaçmış", "Annen senden daha genç olmuş", "Bu kadarına gerek var mı?", "Fotoşop kaldırılsın", "Çok filtre annem" ve "Yaşlanmayan anne icat etmişler" şeklinde yorumlar yapıldı.