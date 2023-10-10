Buse Varol filtreyi abartınca dile düştü. Annesiyle fotoğrafını paylaştı

Alişan'ın eşi Buse Varol, annesi Birsen Özgan ile fotoğrafını paylaştı. 33 yaşındaki oyuncu filtreyi abartınca sosyal medyanın diline düştü.

Buse Varol filtreyi abartınca dile düştü. Annesiyle fotoğrafını paylaştı

Şarkıcı Alişan ile 'Dostlar Mahallesi' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı Buse Varol, 2018 yılında dünya evine girdi.

6524ef79e4bfdd2440747c40.jpg

2019'da oğulları Burak'ın doğumu ile ilk kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşayan çift, 2021'de kızları Eliz'i kucaklarına aldı.

6524ef79e4bfdd2440747c3e.jpg

Evlilikte yaşanan krizi atlatıp mutlu aile tablosuna geri dönen ikiliden Buse Varol, önceki gün annesi Birsen Özgan ile birlikte davete katıldı. 33 yaşındaki oyuncu, geceden bir fotoğrafı Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

6524ef79e4bfdd2440747c42.jpg

Buse Varol, filtreyi abartınca annesi adeta 30'lu yaşlarına geri döndü. Birsen Özgan'ın son hali dikkatlerden kaçmadı. İşte o fotoğraf...

6524ef79e4bfdd2440747c36.jpg

"FİLTRE FAZLA KAÇMIŞ"

Varol'un gönderisine; "Hangisi anne?", "Filtre fazla kaçmış", "Annen senden daha genç olmuş", "Bu kadarına gerek var mı?", "Fotoşop kaldırılsın", "Çok filtre annem" ve "Yaşlanmayan anne icat etmişler" şeklinde yorumlar yapıldı.

İlgili Haberler
Buse Varol fazla kilolarından nasıl kurtulduğunu anlattı
Buse Varol Alişan'a aşkını haykırdı
Buse Varol doğum gününde kafaları karıştırdı. "Ailemiz belki daha da büyür"
Alişan'dan eşi Buse Varol'a doğum günü sürprizi
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
İslam Memiş'ten piyasalar için savaş uyarısı: Bir sabah uyandığınızda batmış olabilirsiniz
İslam Memiş'ten piyasalar için savaş uyarısı: Bir sabah uyandığınızda batmış olabilirsiniz
Türklerle aynı safta yer almayan Filistin’i neden destekleyelim!
Türklerle aynı safta yer almayan Filistin’i neden destekleyelim!
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 7 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 7 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Kamu mühendisleri meclis gündeminde. Özlük hakları sorunu katlanarak büyüyor Gündem
Kamu mühendisleri meclis gündeminde. Özlük hakları sorunu katlanarak büyüyor
Gülben Ergen'in İsrail tepkisi Magazin
Gülben Ergen'in İsrail tepkisi
DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı Gündem
DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Destek Programı ödemeleri hesaplara yatmaya başladı. Bakan Göktaş açıkladı Ekonomi
Destek Programı ödemeleri hesaplara yatmaya başladı. Bakan Göktaş açıkladı
Uzmanından korkutan beyin felci açıklaması Sağlık
Uzmanından korkutan beyin felci açıklaması
MHP'den Sinan Ateş davasının savcısına Yargıtay üyeliği teklifi. MHP’lileri bırakması istendi Siyaset
MHP'den Sinan Ateş davasının savcısına Yargıtay üyeliği teklifi. MHP’lileri bırakması istendi
Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı Gündem
Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı