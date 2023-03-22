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Alişan'dan eşi Buse Varol'a doğum günü sürprizi

Şarkıcı Alişan oyuncu eşi Buse Varol'un Ramazan ayına denk gelen doğum gününü üç gün erken kutlayarak sürpriz yaptı.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 16:27
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Alişan eşi Buse Varol'a doğum günü sürprizi yaptı

Alişan'dan eşi Buse Varol'a doğum günü sürprizi
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2018 yılında dünya evine giren şarkıcı Alişan ile Buse Varol, mutluluklarını kucaklarına aldıkları 2 çocuklarıyla taçlandırmıştı.

Geçmişte evliliklerinde kısa süreli kriz yaşayan Alişan ile Buse Varol'un aşkı kazanmış ikili eski mutlu günlerine geri dönmüştü.

25 Mart 1990 doğumlu olan Buse Varol'a yeni yaş kutlaması erken geldi.Alişan oyuncu eşi Buse Varol'un ramazan ayına denk gelen doğum gününü erken kutladı.

33 yaşı basacak olan Buse Varol'a eşi Alişan ve yakın dostlarından kutlama geldi.

Buse Varol geceden kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Alişan ile Buse Varol son olarak aşk pozlarıyla yine övgüleri topladı.

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