Buse Varol Alişan'a aşkını haykırdı

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Buse Varol son paylaşımlarıyla adeta düşman çatlattı.

Buse Varol Alişan'a aşkını haykırdı

2018 yılında hayatlarını birleştiren İki de çocuğu bulunan Alişan ile Buse Varol bir dönem evliliklerinde sorunlar yaşamışlardı.

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İlişkilerinde krizleri çözen ünlü çift, sanat camiasının parmakla gösterilen evliliklerine devam etme kararı almışlardı

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"Aşk pozu deyince de sen"

Geçtiğimiz günlerde 33 yaşına basan Buse Varol'a eşi Alişan'dan çok özel kutlama gelmişti.

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Sosyal medya hesabını aktif kullanan Buse Varol eşi Alişan ile romantik pozunu "Aşk pozu deyince de sen" sözleriyle paylaştı.

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Alişan'da aile pozlarını sosyal medya hesaplarından nazar boncuğu ile paylaşmayı ihmal etmedi.

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