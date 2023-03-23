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Buse Varol doğum gününde kafaları karıştırdı. "Ailemiz belki daha da büyür"

Alişan ve eşi Buse Varol, önceki gece Etiler’deki Amaya adlı mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Buse Varol, 34. doğum günü için yemeğe çıktıklarını söyledi.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 10:39
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"Ailemiz belki daha da büyür" Alişan'ın eşi Buse Varol doğum gününde kafaları karıştırdı

Buse Varol doğum gününde kafaları karıştırdı. ''Ailemiz belki daha da büyür''
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Şarkıcı Alişan ve eşi Buse Varol, önceki gece Etiler’deki Amaya adlı mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. 

34’üncü yaş günü için yemek yemeye geldiklerini söyleyen Varol, “Aslında doğum günüm ayın 25’inde ama bugün arkadaşlarımızla yemek yiyelim dedik. Birlikte kutladığımız 6’ncı doğum günümüz” dedi.

İki çocuk annesi oyuncu, “Ailemiz de büyüyor. Belki daha da büyür. Geniş aile güzeldir” açıklamasıyla kafaları karıştırdı. Geçtiğimiz yıllarda kardeşi Serkan Tektaş’ı kaybeden Alişan ise kendi doğum gününü artık kutlamadığını belirterek “19 Haziran benim için çok özeldi ama artık kutlamıyorum.” dedi. 

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