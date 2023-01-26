Buse Varol babasının sağlık durumunu açıkladı! Kalp krizi geçirmişti

Şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol'un babasından kötü haber geldi. Oyuncunun babası Ramis Varol kalp krizi geçirdi.

İSTANBUL'DA AMELİYAT OLACAK

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Buse Varol, "Babam için arayan, soran herkese çok teşekkür ederim. Telefonlara bakamıyorum yoğunluktan... Evet babam iki gün önce kalp krizi geçirdi. Şu an durumu Allah'a şükür iyi... Kıbrıs'tan İstanbul'a getireceğiz inşallah bugün. İstanbul'da ameliyata alınacak (Bypass) dua eden, merak eden herkese ailem ve kendi adıma çok teşekkür ederim" dedi.

DEMET AKLAIN'DAN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI

Alişan ile Varol'un yakın dostu ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medyadan "Benim güzel kalpli gelinim büyük geçmiş olsun. Babacığı kalp krizi geçirdi acil şifalar diliyorum, hep yanındayım" paylaşımında bulundu.

