26 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Buse Varol babasının sağlık durumunu açıkladı! Kalp krizi geçirmişti

Buse Varol babasının sağlık durumunu açıkladı! Kalp krizi geçirmişti

Alişan ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Buse Varol’un babası kalp krizi geçirdi. Varol, babası Ramis Varol'un sağlık durumu hakkında sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 13:57
Takip Et

Buse Varol'un babası kalp krizi geçirdi! İlk açıklama geldi

Buse Varol babasının sağlık durumunu açıkladı! Kalp krizi geçirmişti
+
Aa
-

Şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol'un babasından kötü haber geldi. Oyuncunun babası Ramis Varol kalp krizi geçirdi. 

İSTANBUL'DA AMELİYAT OLACAK

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Buse Varol, "Babam için arayan, soran herkese çok teşekkür ederim. Telefonlara bakamıyorum yoğunluktan... Evet babam iki gün önce kalp krizi geçirdi. Şu an durumu Allah'a şükür iyi... Kıbrıs'tan İstanbul'a getireceğiz inşallah bugün. İstanbul'da ameliyata alınacak (Bypass) dua eden, merak eden herkese ailem ve kendi adıma çok teşekkür ederim" dedi.

DEMET AKLAIN'DAN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI 

Alişan ile Varol'un yakın dostu ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medyadan "Benim güzel kalpli gelinim büyük geçmiş olsun. Babacığı kalp krizi geçirdi acil şifalar diliyorum, hep yanındayım" paylaşımında bulundu.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
1
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
2
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
3
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
﻿Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
4
﻿Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
﻿Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
5
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
﻿Kapalıçarşı'da dolar bakın kaç lira oldu. Kapalıçarşı'da dolar uçuşa geçti
6
﻿Kapalıçarşı'da dolar bakın kaç lira oldu. Kapalıçarşı'da dolar uçuşa geçti
﻿Kapalıçarşı'da dolar bakın kaç lira oldu. Kapalıçarşı'da dolar uçuşa geçti
﻿TİP başkanı Erkan Baş Erdoğan’a adaylık şartını açıkladı. Siyasi kulisler karıştı
7
﻿TİP başkanı Erkan Baş Erdoğan’a adaylık şartını açıkladı. Siyasi kulisler karıştı
﻿TİP başkanı Erkan Baş Erdoğan’a adaylık şartını açıkladı. Siyasi kulisler karıştı
﻿Smyrna: Yeni bir soykırım suçlamasına doğru/ Dr. Ferruh Demirmen
﻿Smyrna: Yeni bir soykırım suçlamasına doğru/ Dr. Ferruh Demirmen
﻿Smyrna: Yeni bir soykırım suçlamasına doğru/ Dr. Ferruh Demirmen
﻿Göle ilçesi buz kesti: Eksi 24,8 derece
﻿Göle ilçesi buz kesti: Eksi 24,8 derece
﻿Göle ilçesi buz kesti: Eksi 24,8 derece
﻿Lastiği patlayan otomobil sürücüsü faciadan son anda kurtuldu
﻿Lastiği patlayan otomobil sürücüsü faciadan son anda kurtuldu
﻿Lastiği patlayan otomobil sürücüsü faciadan son anda kurtuldu
﻿Kağıthane'de tek katlı gecekonduda yangın çıktı
﻿Kağıthane'de tek katlı gecekonduda yangın çıktı
﻿Kağıthane'de tek katlı gecekonduda yangın çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.