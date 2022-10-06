Alişan'ın babası Buse Varol hakkında neler söylemiş! Alişan ve Buse Varol evliliğindeki bilinmeyen detaylar

Alişan ve Buse Varol çifti, 2018 yılından beri mutlu bir evlilik sürdürüyorlar. Aynı zamanda çiftin Burak ve Eliz isminde iki çocuğu var. Evliliğe giden bu güzel ilişkinin başlangıcı 2007'ye dayanıyor. Alişan ve Buse Varol, ilk kez birlikte rol aldıkları Dostlar Mahallesi adlı dizide karşılaşıyor. Alişan'ın o dönemler yakın çevresine Buse Varol'u çok beğendiğini dile getirdiği ve onun hakkında sorular sorduğu biliniyor. Gelin, bu ilişkinin nasıl başladığına daha detaylı biçimde bakalım...

ALİŞAN VE BUSE VAROL AŞKI BİR MESAJ İLE BAŞLIYOR

Alişan ve Buse Varol'un oynadıkları dizi devam ederken Buse Varol, bir gün Alişan'ın babasının işletmeciliğini yaptığı kafeye gidiyor. Tesadüfen yaşanan bu karşılaşmada Alişan'ın babası, Varol'u çok beğeniyor ve oğluna onunla neden arkadaş olmadığını soruyor. Alişan da babasının bu önerisini olumlu karşılayarak Buse Varol'un sosyal medya hesabına bir mesaj gönderiyor. Yaşanan bu konuşmanın sonunda çift, birbirinin telefon numaralarını alarak sohbeti ilerletiyor. Dizinin 4. bölümünün çekildiği sıralarda ise Alişan ve Buse Varol ilişkisi, tam anlamıyla başlıyor. 2007 yılında bir dizi setinde başlayan bu güzel aşk, uzun yıllar boyunca devam ediyor ve unutulmaz bir evlilik teklifiyle taçlanıyor.

ALİŞAN'DAN UNUTULMAZ EVLİLİK TEKLİFİ!

Buse Varol, 2018 yılında Alişan ile olan ilişkisi devam ederken Payitaht Abdülhamid adlı dizide rol alıyor. Bu sıralarda Alişan uzun yıllardır birlikte olduğu ve çok sevdiği sevgilisi Varol'a unutulmaz bir evlilik teklifi hazırlıyor. Dizinin çekimleri sırasında sete gelen Alişan, Buse Varol'a iş arkadaşlarının önünde romantik bir evlilik teklifi ediyor. Çift, bu teklifin ardından 6 Mayıs 2018 tarihinde evleniyor. Ünlü akınına uğrayan nikâh töreninde çiftin şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yapıyor. Burak ve Eliz adını verdikleri iki çocuğu olan bu güzel çiftimize bir ömür mutluluklar diliyoruz.