Fiyatı uçtu litresi 435 TL oldu. Yemeklerde artık kullanamayacaksınız. Türk mutfağının vazgeçilmeziydi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Reyhan Altay Aşan
Fiyatı uçtu litresi 435 TL oldu. Yemeklerde artık kullanamayacaksınız. Türk mutfağının vazgeçilmeziydi
Zeytinyağı, Türk mutfağının olmazsa olmazıydı ama artık çok pahalandı. Enflasyon ve kuraklık yüzünden zeytinyağı fiyatları adeta uçtu. Geçen sene litre fiyatı 70 TL olan zeytinyağı, şimdi 435 TL’den satılıyor.

Zeytinyağının kalitesine göre değişen fiyatları, tüketicileri mağdur ediyor. Zeytinyağına yüzde 600’den fazla zam geldi. Zeytinyağı, altın, döviz veya borsadan daha çok değerlendi. Geçen yıl 70 TL olan kaliteli zeytinyağı, şimdi 435 TL.

Bir aile, her yıl 20 litre zeytinyağı tüketiyorsa, bu yıl 8 bin 700 TL ödemek zorunda kalacak. Zeytin üretimi, iklim değişikliği, sıcaklık ve kuraklık gibi sorunlarla karşı karşıya. Bu yüzden zeytinyağı rekoltesi son 5 yılın en düşüğü oldu. Bu da fiyatların enflasyonla birlikte daha da artmasına sebep oldu.

Zeytinyağı alamayacaklarını söyleyen bir vatandaş, “Zammı kaşıkla verip kepçeyle alıyorlar. Artık zeytinyağlı yemek yapamayacağız. Torunlarımıza eskiden bu yemeği zeytinyağlı yapar, lezzetle yerdi diyeceğiz” dedi.

222.webp

yemek.jpg

zeytinyagi-fiyat.jpg

İlgili Haberler
Eskişehir'de 845 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Katkı maddeleriyle vatandaşları böyle zehirliyorlar
Eskişehir'de 845 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Katkı maddeleriyle vatandaşları böyle zehirliyorlar
Zeytinyağının içinden çıkanlar şok yaşattı. Ünlü markaların etiketlerini basmışlar
Zeytinyağında büyük hile sağlınızdan olmayın. Sahtesini ayırt etmenin en basit yolu belli oldu
Son Haberler
Turşu nasıl yapılır? Salatalık turşusu tarifi için malzemeler neler? Yemek Tarifleri
Turşu nasıl yapılır? Salatalık turşusu tarifi için malzemeler neler?
Dünyanın en zengin 5 insanı belli oldu Dünya
Dünyanın en zengin 5 insanı belli oldu
Kadın futbol takımında oynayan futbolcu erkek mi? Türk futbolunda skandala 5 kala. Cinsiyet araştırması yapılacak mı? Spor
Kadın futbol takımında oynayan futbolcu erkek mi? Türk futbolunda skandala 5 kala. Cinsiyet araştırması yapılacak mı?
Ukrayna 2 Rus uçağını düşürdüğünü açıkladı Dünya
Ukrayna 2 Rus uçağını düşürdüğünü açıkladı
En güçlü antioksidan Sağlık
En güçlü antioksidan
İşte bir yosun türü ve 5 önemli yararı Şifalı Bitkiler
İşte bir yosun türü ve 5 önemli yararı
23 özel hastaneye havadan para yağıyor. 100 bin çalışan özel hastanelere mahkum oldu Gündem
23 özel hastaneye havadan para yağıyor. 100 bin çalışan özel hastanelere mahkum oldu