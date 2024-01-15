Fiyatı uçtu litresi 435 TL oldu. Yemeklerde artık kullanamayacaksınız. Türk mutfağının vazgeçilmeziydi

Zeytinyağının kalitesine göre değişen fiyatları, tüketicileri mağdur ediyor. Zeytinyağına yüzde 600’den fazla zam geldi. Zeytinyağı, altın, döviz veya borsadan daha çok değerlendi. Geçen yıl 70 TL olan kaliteli zeytinyağı, şimdi 435 TL.

Bir aile, her yıl 20 litre zeytinyağı tüketiyorsa, bu yıl 8 bin 700 TL ödemek zorunda kalacak. Zeytin üretimi, iklim değişikliği, sıcaklık ve kuraklık gibi sorunlarla karşı karşıya. Bu yüzden zeytinyağı rekoltesi son 5 yılın en düşüğü oldu. Bu da fiyatların enflasyonla birlikte daha da artmasına sebep oldu.

Zeytinyağı alamayacaklarını söyleyen bir vatandaş, “Zammı kaşıkla verip kepçeyle alıyorlar. Artık zeytinyağlı yemek yapamayacağız. Torunlarımıza eskiden bu yemeği zeytinyağlı yapar, lezzetle yerdi diyeceğiz” dedi.