Bütün marketlerden acil olarak toplatılıyor. Dev markanın ürününde cıva bulundu. Ağzınıza bile sürmeyin

Kaynak: HalkTV
Bütün marketlerden acil olarak toplatılıyor. Dev markanın ürününde cıva bulundu. Ağzınıza bile sürmeyin
Almanya merkezli ton balık üreticisi Interfood Lebensmittelgrosshandel GmbH, bir ton balığı üretim serisinde 'cıva' tespit edildiğini belirterek ürünlerini acil olarak toplamaya başladı. Firma müşterilerine "kesinlikle yemeyin" uyarısında bulundu.

Almanya merkezli ton balığı üreticisi Interfood Lebensmittelgrosshandel GmbH, bir ton balığı üretim serisinde ‘cıva’ tespit edildiğini belirterek ürünlerini acil olarak toplamaya başladı.

Bu durum, son yıllarda birçok gıda fabrikasında yaşanan üretim hataları ve sağlığa zararlı ürünler nedeniyle müşterileri endişelendirmekte.

Ton balığı, Almanya’da özellikle Türklerin yoğun yaşadığı Kreuzberg bölgesinde birçok markette bulunuyor. Bu nedenle uyarıda bulunan yetkililer, yaptıkları ikaz metnini Türkçe olarak da yayınladı.

Geri çağrılan ürünün bilgileri ise şu şekilde:

Ürün Adı: BILLA GENUSSWELT TONNO A PINNE GIALLE AFFUMICATO
Ürün Birimi: 100 gr

Yetkililer, söz konusu cıva nedeniyle bu ton balığının kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini belirtiyor. Cıva, sağlık açısından ciddi sorunlara yol açabileceğinden dikkatli olunmalıdır. Özellikle hamile ve hamilelik şüphesi bulunan kadınların ton balığını çok tüketmemeleri tavsiye edilir.

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