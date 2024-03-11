Normal sezonun sona erdiği Yunanistan’da şampiyonu belirleyecek play-off turuna geçildi.

Deplasmanda Olympiakos ile karşılaşan Fatih Terim’in Panathinaikos’u rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Alınan galibiyetten sonra Fatih Terim’in mutluluğu yüzünden okunurken deneyimli teknik adama bir iyi haber de PAOK-Aris maçından geldi.

Normal sezonu lider kapatan PAOK sahasında Aris’e 1-0 mağlup oldu.

Alınan bu skorlar sonucunda PAOK 60 puanda kalırken Panathinaikos 59 puana yükseldi AEK ise 62 puanla liderliğe oturdu.

Yaşanan bu durum sonrasında Olympiakos maçı öncesi açıklamalarda bulunan ve normal sezonu lider bitirmenin şampiyon olmak anlamına gelmediğini söyleyen Fatih Terim’in sözleri yeniden gündem oldu.

Fatih Terim'in sözlerini sosyal medyada paylaşan taraftarlar deneyimli teknik adam için "büyücü Fatih Terim" yorumlarında bulundu.

İşte Fatih Terim’in sözleri:

“DAHA İYİ BİR OYUN SERGİLİYORLAR”

"Olympiakos çok önemli bir rakibimiz ve taraftarlarıyla genellikle daha iyi bir oyun sergiliyorlar. Teknik direktör değişikliği yaptılar. Bu da onları daha iyi futbol oynayan bir takım haline getirdi."

“UMARIM KAZANAN TARAF BİZ OLURUZ”

"Olympiakos-Panathinaikos maçı sadece Yunanistan'da değil, dünya çapında bir öneme sahip. Birçok kişi takip ediyor ve sonucunu merak ediyor. Pazar günü umarım sahada en iyi oynayan ve kazanan taraf biz oluruz."

“İNANIYORUZ”

"Açıkçası şampiyon olmak istiyoruz. Biraz geriden başlıyor olabiliriz ama play-off'ta 10 maç var ve bu da 30 puan anlamına geliyor. Play-off'a birinci sırada girmen başarılı olacağın anlamına gelmez. Bu süreçte önümüzdeki maçları kazanırsak istediğimiz yere gelebileceğimize inanıyoruz."

“HİÇBİR ŞEYİ KAYBETMEDİK”

"Hem ligde hem de kupada yer almamız önemli. Son dönemde biraz üstünlüğü kaybetmiş olabiliriz ama henüz hiçbir şeyi kaybetmedik. İstediğimizi alabiliriz."