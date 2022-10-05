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Büyük Birlik Partisi'nde iki üst düzey istifa daha

Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Abdurrahman Açıkgöz’ün istifasının ardından yine MKYK üyesi iki isim daha sosyal medya hesaplarından istifa ettiklerini duyurdu.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 21:16
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Büyük Birlik Partisi'nde 3 MKYK üyesi gün içinde istifa etti

Büyük Birlik Partisi'nde iki üst düzey istifa daha
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BBP'nin karar organı olan MKYK üyeleri Tahir Şahin ve Gökmen Türkkanı da Abdurrahman Açıkgöz ile birlikte kişisel sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Büyük Birlik Partisi’nden ve MKYK üyeliklerinden istifa ettiklerini açıkladı. Her üç isim de birebir aynı metinlerle istifalarını duyurdu.

Tahir Şahin tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Büyük Birlik Partisi ve MKYK ÜYESİ Görevlerimden bugün (05.20.2022) itibariyle Gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur..."

Gökmen Türkkanı tarafından yapılan paylaşım ise şöyle:

"Büyük Birlik Partisi ve MKYK ÜYESİ Görevlerimden bugün (05.20.2022) itibariyle Gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur..."

ÜÇ İSİM DE AYNI ŞEKİLDE İSTİFA ETTİ

Her iki isim de yaptıkları paylaşımlarda istifa gerekçelerine dair bir bilgi paylaşmadılar.

Abdurrahman Açıkgöz, Tahir Şahin ve Gökmen Türkkanı ayrı ayrı istifa etseler de her üç ismin de birebir aynı şekilde ve benzer saatlerde istifa paylaşımı yapması akıllara birlikte mi hareket ediyorlar sorusunu getirdi.

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ SESSİZ

Yaşanan bu üç istifanın ardından gözler Büyük Birlik Partisi’ne çevrilirken, BBP tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

 

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Hakyemez💂‍♂️🇹🇷🇹🇷✌
5.10.2022 21:41
Geç bile kaldınız hamdolsun yine hayırlı olsun vatan millete inşallah  
 
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