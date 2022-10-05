Büyük Birlik Partisi'nde üst düzey istifa. Bütün görevlerinden istifa ettiği duyurdu

Büyük Birlik Partisi (BBP), Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi Abdurrahman Açıkgöz kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak istifa ettiğini duyurdu.

BBP'nin karar organı olan MKYK üyesi olan Açıkgöz sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gördüğü lüzum üzerine görevinden ve partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Açıkgöz tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Büyük Birlik Partisi ve MKYK ÜYESİ Görevlerimden bugün (05.20.2022) itibariyle Gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur..."

Abdurrahman Açıkgöz tarafından istifanın gerekçesine dair başka bir bilgi verilmedi.

BBP Genel Merkezi tarafından da yaşanan istifayla ilgili herhangi bir açıklamada bulunulmadı.