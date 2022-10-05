5 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Büyük Birlik Partisi'nde üst düzey istifa. Bütün görevlerinden istifa ettiği duyurdu

Büyük Birlik Partisi'nde üst düzey istifa. Bütün görevlerinden istifa ettiği duyurdu

BBP MKYK üyesi Abdurrahman Açıkgöz sosyal medyadan yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 19:03
Takip Et

BBP MKYK üyesi Abdurrahman Açıkgöz partisinden istifa ettiğini açıkladı

Büyük Birlik Partisi'nde üst düzey istifa. Bütün görevlerinden istifa ettiği duyurdu
+
Aa
-

Büyük Birlik Partisi (BBP), Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi Abdurrahman Açıkgöz kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak istifa ettiğini duyurdu.

BBP'nin karar organı olan MKYK üyesi olan Açıkgöz sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gördüğü lüzum üzerine görevinden ve partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Açıkgöz tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Büyük Birlik Partisi ve MKYK ÜYESİ Görevlerimden bugün (05.20.2022) itibariyle Gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur..."

Abdurrahman Açıkgöz tarafından istifanın gerekçesine dair başka bir bilgi verilmedi.

BBP Genel Merkezi tarafından da yaşanan istifayla ilgili herhangi bir açıklamada bulunulmadı.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Ali
5.10.2022 19:45
Rahmetli Muhsin başkanın sevenleri olarak BBP terk edeli çok oldu. CUMHUR ORTAKLARINA BİZLERDEN OY YOK  
 
Mustafa bey
5.10.2022 19:28
Bu seçimde 50 bin oy alamaz  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
1
﻿Erdoğan'ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
﻿Erdoğan'ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
﻿Benzin ve motorine zam
2
﻿Benzin ve motorine zam
﻿Benzin ve motorine zam
﻿Meteoroloji uyardı. 2 bölgemizde etkili olacak göz gözü görmeyecek
3
﻿Meteoroloji uyardı. 2 bölgemizde etkili olacak göz gözü görmeyecek
﻿Meteoroloji uyardı. 2 bölgemizde etkili olacak göz gözü görmeyecek
﻿Erdoğan ile Soylu arasında 'istifa' gerilimi: 'Sen istifa edemezsin, ben görevden alırım'
4
﻿Erdoğan ile Soylu arasında 'istifa' gerilimi: 'Sen istifa edemezsin, ben görevden alırım'
﻿Erdoğan ile Soylu arasında 'istifa' gerilimi: 'Sen istifa edemezsin, ben görevden alırım'
﻿Erdoğan ne açıklayacak? Latif Şimşek AKP ve MHP’nin ‘2 yıldır üzerinde çalıştığı’ konuyu duyurdu
5
﻿Erdoğan ne açıklayacak? Latif Şimşek AKP ve MHP’nin ‘2 yıldır üzerinde çalıştığı’ konuyu duyurdu
﻿Erdoğan ne açıklayacak? Latif Şimşek AKP ve MHP’nin ‘2 yıldır üzerinde çalıştığı’ konuyu duyurdu
﻿Konuşması gündem olmuştu! Uykusuz Bakan Nebati'ye ‘epistemolojik kopuş’ göndermesi
6
﻿Konuşması gündem olmuştu! Uykusuz Bakan Nebati'ye ‘epistemolojik kopuş’ göndermesi
﻿Konuşması gündem olmuştu! Uykusuz Bakan Nebati'ye ‘epistemolojik kopuş’ göndermesi
﻿Yaşlı teyzeyi dinleyince yüreğiniz titreyecek: 240 lira elektrik faturasını görünce intihar etmek istedim hasta çocuğuma acıdım edemedim
7
﻿Yaşlı teyzeyi dinleyince yüreğiniz titreyecek: 240 lira elektrik faturasını görünce intihar etmek istedim hasta çocuğuma acıdım edemedim
﻿Yaşlı teyzeyi dinleyince yüreğiniz titreyecek: 240 lira elektrik faturasını görünce intihar etmek istedim hasta çocuğuma acıdım edemedim
﻿Tunceli’de kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı   
﻿Tunceli’de kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı   
﻿Tunceli’de kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı   
﻿15 gündür kayıp olan Alzheimer hastası kadının cansız bedeni bulundu
﻿15 gündür kayıp olan Alzheimer hastası kadının cansız bedeni bulundu
﻿15 gündür kayıp olan Alzheimer hastası kadının cansız bedeni bulundu
﻿ABD'de mortgage faiz oranı 16 yılın zirvesine çıktı
﻿ABD'de mortgage faiz oranı 16 yılın zirvesine çıktı
﻿ABD'de mortgage faiz oranı 16 yılın zirvesine çıktı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.