﻿Büyük felaket ile baş etme

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12 Şubat 2023 Pazar

Doğal bir afet olan deprem güçlü, şiddetli ve ciddi bir hasara neden olması halinde psikolojik travmaya yol açabilmektedir.

Deprem travması ve öneriler hakkında konunun uzmanı Klinik Psikolog Melis AVCI ile sizler için konuştum. İşte MelisAvcı'nın anlattıkları:

"Sürekli korku, irkilme, küçük bir sesten etkilenme, uyku bozuklukları, iştahta azalma, ağlamalar, sürekli o travmatik anın gözünün önüne gelmesi kişinin kimseyle konuşmak istememesi gibi belirtiler ortaya çıkarabilmektedir. Bazı kişiler eve günlerce giremeyebilirler.

Kişi, deprem sırasında bulunduğu odaya tekrar giremeyebilir. Bu şikayetler birkaç haftayı geçmesine rağmen azalmıyorsa, uyku bozukluğu, iştahsızlık, depresif belirtiler, küçük bir sesten irkilme hali, işine gücüne dikkatini verememe, konsantrasyon bozukluğu ve hayata karşı isteksizlik ve ilgisizlik hâli devam ediyorsa, uykudan kâbuslarla uyanma, ağlama ve bu gibi belirtiler varsa mutlaka travmaya yönelik bir psikoterapi ve gerekli durumlarda ilaç tedavisi ile destek almak çok önemlidir.

 Özellikle deprem bölgelerinde yaşayanların birçoğunda deprem korkusu yani (seismophobia) görülebilir. Sismofobi, deprem olmasından ve depremlerden aşırı korkma durumudur. Korku ve belirsizlik, kişileri  psikolojik bir çöküntüye sürüklemektedir. Sismofobisi olan kişilerde, hissedilen deprem korkularından çok daha büyük ve güçlü korkular vardır. Çoğu zaman bu korkular kişilerin günlük yaşamlarına müdahale etmektedir. Birçok kişi deprem anında ya kaçamazsam, kurtulamazsam, ya ölürsem veya göçük altında kalırsam şeklinde korkularla günlük hayatlarını yaşayamaz hale gelirler, sosyal medyadaki görüntüler de korku ve kaygıyı tetiklemektedir. Depreme maruz kalmış çocuklardaki belirtiler, yetişkinlerin yaşadığı sıkıntılara benzemekle birlikte çocuklar bazen olayı oyunlarında yeniden canlandırabilirler. Sadece deprem anını yaşayanlar değil, bir şekilde yakınını kaybedenler ve depremin ardında bıraktıklarına maruz kalanlar da psikolojik sorunlar yaşayabilmektedir. Deprem gibi doğal afetler sonrasında Akut Stres Bozukluğu ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu gibi psikiyatrik sorunlar yaşayan kişilerin, mutlaka bir Ruh Sağlığı Uzmanına psikolojik destek almak için başvurmalarında fayda bulunmaktadır.

Deprem anında ne yapmanız gerektiğini bilmek ve önlemler almak, güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK, baş ve enseyi koruyacak şekilde KAPAN, düşmemek için sabit bir yere TUTUN hareketini yapmak, deprem çantası oluşturmak, sosyal medyadaki görüntülere daha az maruz kalmak, rahatlatıcı müzik dinlemek, nefes ve gevşeme çalışmaları, meditasyon, yoga, düzenli yürüyüş ve en önemlisi psikiyatrik destek almak, anksiyete ve depresyonu hafifletmede önemli rol oynamaktadır.

Depremin kayıplarının üzüntüsünü, acısını ülke olarak derinden yaşıyoruz. Hayatını kaybeden bütün canlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, baş sağlığı ve acil şifalar diliyorum. Kalbimiz sizinle."

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