Büyük kurultay mı tüzük kurultayı mı. Yeni program hazırlığındaki CHP MYK'sı yarın toplanacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), 14 Ağustos saat 13.00'te Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

Partide seçim sonrası program değişikliği için düğmeye basılmış, yeni program çalışmasına başlanmıştı. CHP'de aynı zamanda değişim tartışmalarının damgasını vurduğu kurultay sürecine ilişkin de başka bir hazırlık gündemde. Partide, büyük kurultaydan önce tüzük kurultayı toplama seçeneği tartışılmaya başlandı.

ÖNCE BÜYÜK KURULTAY MI TÜZÜK KONGRESİ Mİ?

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu’na yakın kurmayları tarafından partide önce tüzük kurultayının yapılması önerisi iletildi. Kılıçdaroğlu’nun öneriyi dikkatle not ettiği ancak henüz bir karar iletmediği belirtilirken, kulislerde, önümüzdeki günlerde yapılacak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarında önerinin tartışılabileceğinden söz ediliyor.