Erdoğan 8 kez imar barışı çıkardığını unuttu. "Kentsel dönüşüme CHP engel oldu" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta deprem konutlarının inşaatı için düzenlenen temel atma töreninde konuştu. Erdoğan, çıkardığı imar barışlarını unutarak kentsel dönüşümü CHP'nin engellediğini savundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Öncelikle dün Pençe Kilit bölgesinde operasyonlar sırasında çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine baş sağlığı diliyorum. 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybedenleri bir kez daya yad ediyorum.

50 binden fazla canımızı bir gecede toprağa verdik. Sizlerin yanında olduğumuzu ifade etmiştik. Deprem bölgesinde elimizi hiç çekmedik. Sahadaki sıkıntıları bizzat takip ettik. Depremzedelerin ihtiyacını gidermeye çalıştık. Maraş'ın neredeyse üçte biri oturulamaz hale gelmişti. Deprem konutu sayısı 18 bin, köy evleri ile 29 bine ulaşıyor. Bu ağır tablo karşısında ümitsizliğe kapılmadık. Evleri iş yerleri yıkılan insanları yeni yuvalarına kavuşturmak için kolları sıvadık. 15 Ağustos'a kadar tesislerde çadırlarda kalanları konteynerlara yerleştirmiş olacağız. 319 bin konutu bir yılda hak sahiplerine vereceğiz.

Şimdiye kadar 160 binden fazla insanımız Yerinde Dönüşüm için başvuru yaptı. Bu vatandaşlarımız arasında 20 binden fazla Maraşlı kardeşimiz vardır. Yerinde Dönüşüm projesi ile sadece inşaatlar hızlanmayacak, ekonomi canlanacak, yeni istihdam alanları oluşacak, mahalde kültürü hayat bulacak ve konutlar daha az maliyet ile hayata geçecek.

180 bin konutun ihalesi gerçekleşti. İnşaatlar hızla yükseliyor. Yerinde dönüşüm projesini başlattık. Hibe ve uygun şartlardaki kredi projemiz büyük teveccüh ile karşılandı. Vatandaşlarımız arasında 20 binden fazla Maraşlı kardeşimiz var. Aynı zamanda ekonomi canlanacak, mahalle kültürü hayat bulacak. Ayrıca depremde hasar gören illerde şehir meydanlarını biz yapacağız. Böylece her bir şehrimize asırlar boyu yaşayacak merkez kazandıracağız. Alt ve üst yapısı ile daha görkemli inşa edeceğiz. Her felaket bize alınması gereken tedbirleri hatırlatmakta. Bu önlemlerin başında kentsel dönüşüm gelmekte.

"CHP KARŞIMIZA DİKİLDİ"

İBB Başkanlığımızdan beri bu meseleyi hep işledik. Bunun bir tercihten öte zorunluluk olduğunu ifade ettik. TOKİ ile yapı stokunun yenilenmesi için yoğun çaba harcadık. 1 milyon 200 bin proje üretti TOKİ. Okul, hastane ve kamu kurumlarını TOKİ eliyle inşa ettik. TOKİ binaları ile ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmadı, TOKİ alnının akı ile çıktı depremden. Bu süreçte Türkiye'deki sığ muhalefet anlayışının ülkemize ödettiği bedelleri görme fırsatı bulduk. Ne zaman adım atsak CHP hep karşımıza dikildi. Takoz koyan bu ekip doğrudan insan hayatını ilgilendiren bu meseleyi bile engellemeye kalktı. Kentsel dönüşüme rantsal dönüşüm diyerek projelere kara çaldılar. Kendileri ile aynı ideolojiye sahip meslek kuruluşları ile projeleri mahkemeye götürdüler.