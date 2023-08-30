Büyükçekmece Gölü kurudu motor pistine döndü. Alarm zilleri çalıyor

Büyükçekmece Baraj Gölü’nde doluluk oranının yüzde 9’lara kadar düşmesiyle kuruyan alanlar ATV Motoru tutkunlarına kaldı. Haftanın birkaç günü alanda buluşan ATV tutkunları alanda tur atıp streslerini atıyor.

KAYNAK: İHA
Büyükçekmece Gölü kurudu motor pistine döndü. Alarm zilleri çalıyor

İHA'nın haberine göre, yağışların yeteri kadar olmaması ve sıcaklıkların yüksek seyretmesi nedeniyle Büyükçekmece Baraj Gölü doluluk oranı yüzde 9’lara kadar düştü. Gölde çarpıcı boyutlara ulaşan çekilmeler yaşandı.

İstanbul’a temiz su sağlayan barajların başında gelen Büyükçekmece Barajı’nda suların çekilmesi ATV Motoru tutkunları için fırsat oldu. ATV severler, haftanın en az 2 günü suların çekildiği alanda toplanıp hobilerini gerçekleştiriyor.

Bazı noktalarda balçık oluşumu nedeniyle ‘Drift’ adı verilen hareketleri de rahat bir şekilde sergileyen motor severler, şehir içinde de hobilerini gerçekleştirmek için imkan buluyor.

Kadir Yıldız, suların çekilmesiyle kendilerine fırsat çıktığını ifade ederek, “Susuzluk var ama bunu fırsata çevirmek istedik. Yaklaşık 2 senedir ATV tutkunuyuz dağda bayırda ormanlık alanlarda yapıyorduk. Burası çekilince biz de fırsattan istifade arkadaşlarla imkan bulduk. Kaygan zemin daha keyifli oluyor. Kimseye zarar gelmiyor düz alan daha faydalı” dedi.

"İNŞALLAH ORMANA DÖNERİZ"

Yunus Aldım isimli ATV sever ise suların çekilmesinden dolayı üzüldüklerini de kaydederek, “İstemeden de olsa böyle bir alana sahip olmuş olduk. İstemezdik böyle bir şey olsun ama diğer alanlardan ise burası daha rahat geliyor. Arkadaşlar da rahat toplanıyor. İşimize engel olmuyor. Burada hep beraber toplanıp iş arasında bir ATV turlarını yapabiliyoruz. Keyifli şeyler yapıyoruz. İnşallah herkesin dilediği gibi buralarda kısa sürede dolar bizde yine ormanlara döneriz. Biz bu sporu yine yapacağız” diye konuştu.

Yıllardır ilk kez Büyükçekmece Gölü’nde su çekilmesinin bu boyutlara ulaştığını ifade eden Onur Güleç, “Daha önce çekilmelere şahitlik ettik gördük ama bu kadar çekilme olduğunu hiç bu kadar görmedik. Keşke görmeseydik ama Allah’tan hayırlısı. İnşallah temennimiz en kısa sürede dolar bizler de suya kavuşmuş oluruz” şeklinde konuştu.

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