Pendik’teki parçalanmış ceset cinayetinde şok gelişme. İyi arkadaşlarmış meğer o gece

İstanbul Pendik'te geçtiğimiz günlerde meydana gelen korkunç cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Dört farklı çöp konteynerinde parçalanmış cesedi bulunan 79 yaşındaki Nihat Salih'in öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 39 yaşındaki seyyar satıcı Bilal D.'nin ifadesi alındı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Cinayet Büro Amirliği'nde ifadesi alınan Bilal D., olayla ilgisinin olmadığını belirtti. Bilal D., "İşe giderken yolda beyaz bir kova gördüm ve içindekileri çöpe attım. Sonra da kovayı yeşil bir alana fırlattım. Olayla bir ilgim yok" dedi. Ancak, beyaz kovanın boşaltıldığı çöp konteynerinde cesedin başı bulunmuştu. Kova kriminal incelemeye gönderildi ve Bilal D.'nin evinde kan izleri arandı.

Vahşet, çöpten plastik eşya toplayan 48 yaşındaki Ö.Z. adlı kadının bir çöp konteynerinde insan bacağı ve kesik kol bulmasıyla ortaya çıktı. Olay sonrası güvenlik kameraları incelendi ve Bilal D.'nin beyaz kovayı çöpe boşalttığı görüldü. Bilal D. gözaltına alındı. Şüphelinin boşalttığı çöp konteynerinde Nihat Salih’in parçalanmış cesedinin başı bulundu.

BEYAZ KOVA İNCELEMEYE ALINDI

Şüpheli Bilal D.’nin boşalttığı beyaz kova, çöp konteynerinde bulunan kanlı battaniye ve Nihat Salih’in başındaki takke kriminal incelemeye gönderildi. Kovanın üzerinde Nihat Salih’in DNA’sı olup olmadığı araştırılacak. Battaniye ve takke üzerinde ise Bilal D.'nin izleri aranacak.

EVDE DELİL ARAMA ÇALIŞMASI

Bilal D.’nin evi olay bölgesine yakın olduğu için mercek altına alındı. Seyyar satıcı olan Bilal D.'nin evinde kan izleri arandı. Silinmiş olma ihtimaline karşı Luminol ile çalışma yapıldı. Sonuçlar incelemeler tamamlandıktan sonra ortaya çıkacak.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

79 yaşındaki Nihat Salih'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Bilal D., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Bilal D., 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

İYİ ARKADAŞ OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Cinayet polisi, Nihat Salih'in son görüntülerine ulaştı. Salih'in gece 01.30'da evinden çıkarak şüpheli Bilal D.'nin evine doğru gittiği belirlendi. Salih'in zaman zaman Bilal D.'nin evinde kaldığı ve kaybolduğu gece yine oraya gittiği tespit edildi. Görüntülerde, Salih'in kısa bir süre içeride kaldıktan sonra tekrar dışarı çıktığı ve Bilal D.'nin evine doğru yürüdüğü anlaşıldı.

Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü Bilal D.'nin yakın çevresinin bilgi sahibi olarak ifadelerinin alındığını belirttiler.