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Önce aracın aynasını kırdı, sonra lastiğini bıçakladı

İstanbul Büyükçekmece’de gece saatlerinde bir şahıs, park halindeki aracın önce dikiz aynasını kırdı ardından lastikleri tekmeleyerek bıçakladı. Yaşananlarsa bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 09:53
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Büyükçekmece'de olaylı gece. Önce aracın aynasını kırdı, sonra lastiğini bıçakladı

Önce aracın aynasını kırdı, sonra lastiğini bıçakladı
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Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi’nde önceki gece saat 02.00 sıralarında; kimliği henüz öğrenilemeyen bir şahıs yanına yanaştığı park halindeki araca sebepsiz yere zarar vermeye başladı. 

LASTİĞİ 'BIÇAKLADI'

Önce aracın dikiz aynasını kıran şahıs hırsını alamayınca cebinden çıkardığı bıçakla lastiği patlattı.

Şahıs daha sonra arabayı tekmelemeye başladı. Yaşananlar ise bir başka vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Şahıs daha sonra olay yerinden kaçarken araç sahibinin şikayetçi olduğu öğrenildi.

“ARACIN AYNALARINI KIRMIŞLAR”

Olay anını duyan bir vatandaş ise yaşananları anlatarak, “Gece burada olmuş olay. Aracın aynalarını kırmışlar. Daha sonra aracın sahibi geldi aracı aldı gitti galiba. Araç burada park halindeydi. Kim yaptı bilmiyoruz” dedi.(AA)

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