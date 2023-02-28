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Büyükçekmece'de otomobilin içinden çıkan ceset ile ilgili 1 şüpheli yakalandı

 Büyükçekmece'de otomobilin içinde 1 cesedin bulunmasıyla ilgili polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde 1 şüpheli yakalandı.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 22:47
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Büyükçekmece'de otomobilin içinden çıkan ceset ile ilgili 1 şüpheli yakalandı

Büyükçekmece'de otomobilin içinden çıkan ceset ile ilgili 1 şüpheli yakalandı
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Olay, akşam saatlerinde Büyükçekmece Sinanoba Mahallesi Ertekin Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cinayetin Bursa’da yaşandığı ve cesedin bagaja koyularak yola çıktığı bilgisine ulaşan Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracı tespit ederek takibe aldı.

﻿Büyükçekmece'de otomobilin içinde battaniyeye sarılı ceset bulundu﻿Büyükçekmece'de otomobilin içinde battaniyeye sarılı ceset bulundu

Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda aracın İstanbul’a getirildiği tespit edildi. Aracın İstanbul’a getirildiği tespit edilmesi üzerine devreye giren İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlatarak aracın Büyükçekmece’de olduğu bilgisine ulaştı. Olay yerine giden ekipler, konuyla ilgisi olduğu düşünülen A.B.D. isimli şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Aracın park edildiği alan şerit ile kapatılırken olay yeri inceleme ekipleri caddeye gelerek çalışma başlattı. Otomobilin bagajındaki erkek cesedi adli tıp morguna götürülürken konu ile ilgili İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar devam ediyor.

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