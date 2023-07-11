Büyükçekmece'de silahlı saldırı

(İHA) Olay gece saat 00.00 sıralarında Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi, Sahilyolu Sokak'ta gerçekleşti. İddiaya göre M.M. (19) ve henüz ismi öğrenilemeyen bir şahsa, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateş açıldı.

Saldırıda kanlar içinde yere yığılan M.M. başından vurularak hayatını kaybederken kimliği öğrenilemeyen arkadaşı ise ağır yaralandı. Saldırganlar plakası alınamayan araçla olay yerinden hızla uzaklaştı.

Saldırıyı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri M.M.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini doğrularken diğer yaralıyı yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği alanda incelemelerde bulundu. Polis ekipleri olay yerinde detaylı bir şekilde araştırmalarını sürdürürken saldırganları yakalamak için inceleme başlattı.