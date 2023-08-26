Büyükçekmece'de yangın: Alevler binalara yaklaşıyor

Büyükçekmece'de otluk alanda korkutan yangın çıktı. Alevler binalara yaklaştığı yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Büyükçekmece'de yangın: Alevler binalara yaklaşıyor

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan otluk alanda yangın çıktı.

Alevler yükselerek çevredeki binalara yaklaşırken olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

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