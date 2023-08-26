Büyükçekmece'de yangın: Alevler binalara yaklaşıyor

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan otluk alanda yangın çıktı.
Alevler yükselerek çevredeki binalara yaklaşırken olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.
Büyükçekmece'de otluk alanda korkutan yangın çıktı. Alevler binalara yaklaştığı yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan otluk alanda yangın çıktı.
Alevler yükselerek çevredeki binalara yaklaşırken olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.