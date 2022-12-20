TFF Başkanı: Fenerbahçe'ye ceza veririz

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonlukların sayılmasıyla ilgili talebi hakkında konuştu.

Mehmet Büyükekşi, gündemlerinin çok yoğun olduğunu ve 1959 öncesi şampiyonlukların henüz gündeme alınmadığını söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mehmet Büyükekşi "1959 öncesi şampiyonlukları henüz gündeme almadık. Bir taraf kabul olmasını istiyor. Bir de taraf değil, diğer taraflar var. Türkiye'nin tamamını kapsayan liglerin 1959 olduğunu söyleyenler var. 1959 öncesinde bir yılda iki şampiyon olduğunu söyleyenler var. İnşallah daha sonra çözüm buluruz. Çok konu var." dedi.

5 YILDIZ AÇIKLAMASI

Mehmet Büyükekşi ayrıca, "5 yıldızla sahaya çıkma olayını daha önce de sordular. Talimatlarda ne yazıyorsa, biz onu yaparız. Herkes istediği şekilde hareket edemez. Bu sadece yıldız değil, reklam alacağı zaman da öyle. TFF'den izin alınması gerekli, yoksa ceza uygulanır." şeklinde konuştu.