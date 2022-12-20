20 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • TFF Başkanı: Fenerbahçe'ye ceza veririz

TFF Başkanı: Fenerbahçe'ye ceza veririz

Mehmet Büyükekşi'den 1959 öncesi için açıklama gelirken, TFF Başkanı Fenerbahçelileri kızdıracak ifadeler kullandı.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 14:22
Takip Et

Büyükekşi'den Fenerbahçelileri kızdıracak açıklama

TFF Başkanı: Fenerbahçe'ye ceza veririz
+
Aa
-

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonlukların sayılmasıyla ilgili talebi hakkında konuştu.
Mehmet Büyükekşi, gündemlerinin çok yoğun olduğunu ve 1959 öncesi şampiyonlukların henüz gündeme alınmadığını söyledi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Mehmet Büyükekşi "1959 öncesi şampiyonlukları henüz gündeme almadık. Bir taraf kabul olmasını istiyor. Bir de taraf değil, diğer taraflar var. Türkiye'nin tamamını kapsayan liglerin 1959 olduğunu söyleyenler var. 1959 öncesinde bir yılda iki şampiyon olduğunu söyleyenler var. İnşallah daha sonra çözüm buluruz. Çok konu var." dedi.

5 YILDIZ AÇIKLAMASI

Mehmet Büyükekşi ayrıca, "5 yıldızla sahaya çıkma olayını daha önce de sordular. Talimatlarda ne yazıyorsa, biz onu yaparız. Herkes istediği şekilde hareket edemez. Bu sadece yıldız değil, reklam alacağı zaman da öyle. TFF'den izin alınması gerekli, yoksa ceza uygulanır." şeklinde konuştu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
1
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
2
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
3
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
4
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
5
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿EYT'de SGK bilmecesiyle ilgili yeni açıklama. Bakan Bilgin duyurdu
6
﻿EYT'de SGK bilmecesiyle ilgili yeni açıklama. Bakan Bilgin duyurdu
﻿EYT'de SGK bilmecesiyle ilgili yeni açıklama. Bakan Bilgin duyurdu
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
7
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
﻿İletişim Başkanlığı 155 sözleşmeli personeli alacak
﻿İletişim Başkanlığı 155 sözleşmeli personeli alacak
﻿İletişim Başkanlığı 155 sözleşmeli personeli alacak
﻿Sınır hattında yakalanan IŞİD'li terörist adliyeye sevk edildi
﻿Sınır hattında yakalanan IŞİD'li terörist adliyeye sevk edildi
﻿Sınır hattında yakalanan IŞİD'li terörist adliyeye sevk edildi
﻿Kayseri'de terör örgütü PKK/YPG operasyonu: Bir gözaltı
﻿Kayseri'de terör örgütü PKK/YPG operasyonu: Bir gözaltı
﻿Kayseri'de terör örgütü PKK/YPG operasyonu: Bir gözaltı
﻿Bu fobi başka fobi; Talasofobi…
﻿Bu fobi başka fobi; Talasofobi…
﻿Bu fobi başka fobi; Talasofobi…
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.