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Mehmet Büyükekşi'den yabancı sınırı açıklaması

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Milliyet Yılın Sporcusu jüri toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. 

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 13:50
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi yabancı sınırı hakkında flaş bir açıklama yaptı

Mehmet Büyükekşi'den yabancı sınırı açıklaması
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Yabancı oyuncu sınırlaması konusunda "Şu anda yabancı sayısıyla ilgili bir değişiklik gündemimizde yok. Bu transfer döneminde bir değişiklik yapmayacağız" dedi. 

Hakem atamaları konusunda ise Büyükekşi, "Bundan sonra hakemler her hafta dijital olarak atanacak. Futbolun marka değerini yükseltmeye çalışıyoruz. Ayın 21'inde bütün başkanları çağırdık. Hangi takımın birbiriyle maçı varsa iki başkan bir araya geldi. Bilgisayar düğmesine bastılar. O tayinin ne kadar şeffaf ne kadar doğru yapıldığını kendi gözleriyle de gördüler. 41 tane kriterimiz var. Önce onlara sunum yaptık. Bir hakemin niye maça atandığının ya da atanamadığının hepsinin cevaplarını verdik" açıklamalarını yaptı.

Mehmet Büyükekşi, 1. Lig ve 2. Lig'de de hakem atamalarının Süper Lig'deki gibi algoritma ile yapılacağını belirterek şunları söyledi, "Bu Türkiye'de ilk defa oldu. Kulüpler Birliği başkanı ve kulüp başkanlarımızın katılımıyla her hafta dijital atama yapılacak. Bunu daha önce beyan etmiştik. Olayın ne kadar şeffaf ve doğru yapıldığını gördüler. 41 tane kriterimiz var. Bir hakemin neden atandığını ya da atanmadığını göstermiş olduk. Bizim bundan sonra hakemler üzerinden futbolu okuma kültürümüzü değiştirmemiz gerekiyor. Hakemlerle ilgili yeni uygularımız var. Bunların hepsiyle birlikte daha güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz. Uzatma süreleri konusunda da değişiklikler var. Dünya Kupası'ndaki yenilikleri biz de yapacağız. Gayet olumlu bir şekilde 1. Lig'de, 2. Lig'de de hakem atamalarımız algoritma ile olacak. Bu tartışmalardan da artık kurtulmak istiyoruz."

Yılın Sporcusu Ödülleri'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mehmet Büyükekşi, "Böyle bir etkinliğin olması gerçekten önemli ve gurur verici. Başarılı sporcularımızın jüri tarafından belirlenip sonrasında halk oylamasıyla değerlendirilmesi son derece önemli. Futbolcularımız, diğer sporcularımız olsun hepsi kendi alanlarında çok büyük başarılar göstermiş durumdalar. Her geçen gün sayıları artıyor, daha da artmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Ben Tosunpaşa
22.12.2022 13:55
Yabancı sınırını serbest bırakın ama yaş ve milli sınırı getirin bakıyosun avrupanın plastik çöplerini topladığımız gibi yaşı geçmiş topçular hep türkiye liglerinde  
 
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