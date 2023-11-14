Büyükelçi atamaları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan atama kararları ile 4 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı.

KAYNAK: İHA
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar kararına göre Moritanya İslam Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Burhan Köroğlu, Uruguay Doğu Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Tunca Özçuhadar, Türkmenistan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ahmet Demirok, Eritre Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Mehmet Küçüksakallı atandı.

Atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4’üncü maddeleri gereğince yapıldı.

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