Filistinli öğrencilerden öğrenim ücreti alınmayacak

Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile 2023-2024 akademik yılı içinde ailesi veya kendisi Gazze'de ikamet eden önlisans ve lisans öğrencilerinden öğrenim harcı alınmayacak.

KAYNAK: İHA
Filistinli öğrencilerden öğrenim ücreti alınmayacak

17 Kasım günü yayınlanan 32372 sayılı Resmi Gazete'de yer alan 7788 sayılı karar ile 2023-2024 akademik yılı içinde ailesi veya kendisi Gazze'de ikamet eden ve devlet üniversitelerinde öğrenim gören önlisans ve lisans öğrencilerinin ödemesi gereken öğrenim gideri Devlet tarafından karşılanacak.

OHAL BÖLGESİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GİDERİNİ DEVLET KARŞILAYACAK

Bunun yanında 8 Şubat'ta olağanüstü hal bölgesi ilan edilen şehirlerde ailesi veya kendisi ikamet eden ve devlet üniversitesinde okuyan öğrencilerinin öğrenim gideri Devlet tarafından karşılanacak.

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