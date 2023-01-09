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Van’da yollar buz pistine döndü, kazalar peş peşe geldi

Van’da etkili olan yoğun kar yağışı sonrası yollar buz pistine döndü. Yollarda araçlar, birbirlerine çarparak durabildi. 

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 12:04
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Buz pistine dönen yolda peş peşe kaza

Van’da yollar buz pistine döndü, kazalar peş peşe geldi
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Van’da etkili olan kar yağışının ardından kayganlaşan yollara zincirsiz çıkan araçlar, birbirilerine çarparak durabildi.

Van’da hafta sonu aralıklarla yağan ve dün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle 56 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, uçak seferleri de rötar yaptı. 

Kentte yoğun kar yağışı sonrasında yolların buz pistine dönmesi kazaları da beraberinde getirdi. Sabah saatlerinde kayganlaşan yollara tedbirsiz çıkan araçlar ise birbirilerine çarparak durabildi. Merkez Edremit ilçesinde kaydedilen görüntülerde, sürücüler buzlu yolda kaldırıma çarparak duran araca çarpmamak için zor anlar yaşadı. Yolda duran araca çarparak sürüklenen başka bir aracı ise vatandaşların elleriyle durdurmaya çalışması dikkat çekti.


(Kaynak: İHA)

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