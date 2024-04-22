Buz pistine giren kedi ortalığı birbirine kattı

Buz pistine giren kedi, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Buz pistinde kayan insanların arasına katılan kedi, çevredekilerin ilgi odağı oldu. Kedinin zarar görmesinden endişelendikleri için onu yakalayıp pistten çıkarmaya çalışan vatandaşlar, bir hayli zorlandı. Kendisine doğru gelen insan selini gören kedi endişeyle koşuşturmaya başladı. Bu komik anlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı ve izleyenleri güldürdü. Patileri kaya kaya koşuşturan kedi, en sonunda bir vatandaş tarafından yakalanıp pistten çıkarıldı. "Sadece İstanbul'da" notuyla paylaşılan video ise izlenme rekorları kırdı.