Kolayla mezar sulayan kadın tepki çekti

Bir sosyal medya kullanıcısının, mezarlıkta paylaştığı video tepki çekti. Ziyaret ettiği mezarı baştan uca kolayla sulayan kadın, o anları 'soran olursa rahmetli kolay çok severdi dersiniz' notuyla sosyal medya hesabında paylaştı. Kısa sürede viral olan bu görüntüler, bazı kullanıcılar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Kadının bu davranışı, ölenlere saygısızlık olarak yorumlandı ve geniş çapta tepki çekti. Bazı kullanıcılar, bu tür eylemlerin sadece dikkat çekmek ve etkileşim almak amacıyla yapılmaması gerektiğini savunurken, diğerleri ise bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Mezarlık ziyaretinin kutsal bir ritüel olduğunu ve ölülere saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayanlar, benzeri davranışların tekrarlanmaması için uyarılarda bulundu.