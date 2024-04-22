Kolayla mezar sulayan kadın tepki çekti

Kaynak: Haber Merkezi
Kolayla mezar sulayan kadın tepki çekti
Mezarlık ziyaretine giden kadının, yanında götürdüğü 2 buçuk litrelik kolayla mezarı sulaması, sosyal medyada tepki çekti. Kullanıcılar, sırf etkileşim almak için ölen insanlara bu şekilde saygısızlık yapılmaması gerektiğini savundu.

Bir sosyal medya kullanıcısının, mezarlıkta paylaştığı video tepki çekti. Ziyaret ettiği mezarı baştan uca kolayla sulayan kadın, o anları 'soran olursa rahmetli kolay çok severdi dersiniz' notuyla sosyal medya hesabında paylaştı. Kısa sürede viral olan bu görüntüler, bazı kullanıcılar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Kadının bu davranışı, ölenlere saygısızlık olarak yorumlandı ve geniş çapta tepki çekti. Bazı kullanıcılar, bu tür eylemlerin sadece dikkat çekmek ve etkileşim almak amacıyla yapılmaması gerektiğini savunurken, diğerleri ise bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Mezarlık ziyaretinin kutsal bir ritüel olduğunu ve ölülere saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayanlar, benzeri davranışların tekrarlanmaması için uyarılarda bulundu.

Son Haberler
İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'ye yaptıklarını açıkladı. 'Ne unutabilirim ne affedebilirim' diyerek Sivas şokunun nedenini anlattı Spor
İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'ye yaptıklarını açıkladı. 'Ne unutabilirim ne affedebilirim' diyerek Sivas şokunun nedenini anlattı
Bu laleye dokunan yanıyor! Gündem
Bu laleye dokunan yanıyor!
İzmir’deki cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı Gündem
İzmir’deki cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı
Fenerbahçe için Sivas'ta şok sonuç Spor
Fenerbahçe için Sivas'ta şok sonuç
Sinirden ne yapacağını bilmeyen panda kırdı geçirdi! Video
Sinirden ne yapacağını bilmeyen panda kırdı geçirdi!
Özgür Özel'den "büyük emekli mitingi" hamlesi Gündem
Özgür Özel'den "büyük emekli mitingi" hamlesi