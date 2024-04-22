Erzurum'da zifte bulanmış 10 köpek yavrusu bulundu

Kars'ın Susuz ilçe belediyesi ile iş birliği içinde olan Mutlu Patiler Derneği üyeleri, Erzurum'un Aziziye ilçesinde zifte bulaşmış yavru köpekler bulunduğunu öğrendi. Dernek üyeleri, vücutlarının büyük bir kısmı ziftle kaplanmış olan bu köpekleri kurtarmak için harekete geçti ve onları Susuz'a getirdi.

Susuz Belediyesi ile kurulan ortak bir bakımevinde, zifte bulanmış köpekler 4 veteriner ve 4 personel tarafından titizlikle temizlendi. Zeytinyağı, kaz yağı, ayçiçeği yağı, bebek yağı, margarin, Arap sabunu ve şampuan kullanılarak temizlenen köpekler, sağlık muayenesine tabi tutuldu. Görevliler, hazırladıkları mamalarla köpeklerin karnını doyurdu ve onları bakımevinde koruma altına aldı.

Köpeklerin temizliğinde kimyasal madde kullanılmadığını ifade eden Mutlu Patiler Derneği Saha Koordinatörü Rabia Öztürk,, "Yaklaşık 2 gün boyunca ziftle yaşamak zorunda kalan yavrularda yanık yaraları oluştuğunu tespit ettik. O nedenle yaraları temizlerken çok hassas davrandık. Zeytinyağı, kaz yağı, ayçiçeği yağı, bebek yağı, margarin, Arap sabunu, şampuan kullandık. Kimyasal bir madde kullanmadık" dedi.