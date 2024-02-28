Cadıyı bile güzelleştiren şifalı bitki

Latince adı: Hamamelis. İçinde çok değerli maddeler barındırıyor. Hem fitoterapide hem de kozmetikte sıkça kullanılan bitkilerden biri.

Yapraklarını kış aylarında döken bu ağacın boyu 3 metreye kadar ulaşıyor. Kuzey Amerika’nın ormanlarında yaygın olarak bulunuyor. Farklı kültürlerde farklı amaçlarla kullanılan cadı fındığı neler yapabiliyor?

FAYDALARI NELER?

Cadı fındığı yağı, çok çeşitli alanlarda kullanılabiliyor. Kozmetik endüstrisinin dışında yemeklere de katılabiliyor. İçinde linoeik asit, oleik asit, omega 3-6-7 ve palmitoleik asit gibi çok miktarda asit bulunuyor.

İŞTE FAYDALARI

Saçların daha çabuk uzamasını sağlar.

Kepek probleminin giderilmesine yardımcı olur.

Egzama gibi cilt hastalıklarının iyileşmesine destek verir.

Hasar görmüş saçların tamirine katkıda bulunur.

Nemlendirici özelliğe sahiptir.

Yaşlanmayı geciktirici etkiye sahiptir.

Antioksidan özellikleri vardır.

Sebum üretimini dengeleyici etkiye sahiptir.

Cilt tonunu eşitlemede yardımcı olur.

Akne ve sivilceyi önlemeye ve tedavi etmeye yardımcı olur.