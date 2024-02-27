Karaciğer yağlanması ve siroz hastalarına müjde. Doğal tedavi yöntemi ortaya çıktı

Şifalı otlar, doğal gıdaların yükselişiyle birlikte daha fazla ilgi görüyor. Ancak bu otların sağlığınıza fayda sağlayabilmesi için doktorunuza başvurmanız önemli.

Karaciğer yağlanması ve siroz gibi ölümcül hastalıkları iyileştirdiği iddia edilen deve dikeni otu, gündeme geldi.

DEVE DİKENİ HAKKINDA…

Deve dikeni, silybum marianum olarak bilinen, Akdeniz bölgesine özgü, halk dilinde meryem ana dikeni diye anılan, yapraklarının üzerindeki beyaz çizgilerden adını alan mor renkli bir bitkidir.

YARARLARI…

-Deve dikeni, karaciğer hastalıklarını tedavi etmeye ve önlemeye yardımcı olabilecek iltihap önleyici ve antioksidan özelliklere sahiptir. Karaciğer yağlanması, hepatit ve siroz gibi rahatsızlıkların tedavisinde etkili olabilir. İçinde silymarin denilen bir flavonoid kompleks bulunur, bu da karaciğer hücrelerini korur.

-Deve dikeni, hepatit, siroz ve sarılık gibi karaciğer problemlerine iyi gelir

-Kemik sağlığını korur

-Cildi canlandırır, sivilcelerle savaşır

-Diyabet tedavisine yardımcı olur

-Sindirim sistemini düzenler

-Deve dikeni, bağışıklık sistemini güçlendirebilir

-İdrar yolları enfeksiyonlarına karşı etkilidir

-Beyin fonksiyonlarını artırabilir

-Deve dikeni, aynı zamanda anne sütünü artırır

-Kansere karşı koruyucu bileşenler içerir

-Hazımsızlık belirtilerini azaltabilir

NASIL TÜKETİLİR?

Bir bardak kaynar suya bir tatlı kaşığı deve dikeni atıp 5-10 dakika bekletip içebilirsiniz.

SİROZ NEDİR?

Siroz, karaciğer dokusunun skar dokusuyla değiştiği ve karaciğerin geri dönüşümsüz bir şekilde zarar gördüğü son aşama bir karaciğer hastalığıdır. Skar dokusu, yaralanma veya kronik hastalık sonucu oluşan bir dokudur. Sirozlu hastalarda karaciğer fonksiyonunu sürdürebilir ancak skar dokusu karaciğerin normal çalışmasını bozar ve sağlıklı bir karaciğer dokusunun yapması gereken metabolizma, kan pıhtılaşma faktörleri, protein üretimi ve ilaç ve toksinlerin temizlenmesi gibi işlevleri yapamaz.

Siroz iki aşamadan oluşur, bunlar kompanse ve dekompanse siroz olarak isimlendirilir.

SİROZ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Siroz, karaciğerde meydana gelen ciddi bir hastalıktır. Karaciğer sirozunun etkisiyle karaciğerin yapısı değişir ve artan bir şekilde nedbe dokusu oluşur.

Hastalık ilerledikçe, işlevsel karaciğer hücresi sayısı düşer. Karaciğer katılaşır. İçinden geçmesi gereken kanın karşılaştığı direnç yükselir.

Kan buradan akamayınca, kanın geldiği yerlerde (bağırsaklar, dalak) damar içi basıncı yükselir ve kan başka yollara yönelir.

Tüm bunlar sonucunda karaciğer fonksiyonları giderek kötüleşir ve karaciğer yetmezliği belirtileri görülür.

Siroz uzun süreli ve ilerleyen bir hastalıktır. Erken dönemlerde belirtiler çok belirgin olmayabilir.

Karaciğerdeki hasar çoğaldıkça belirtiler de şiddetlenir. Erken dönemde en yaygın görülen belirtiler;

İştahsızlık, kilo kaybı, bulantı, halsizlik ve çabuk yorulma iken, ileri dönemlerde vücutta sıvı toplanması, bacaklarda şişlik, karında büyüme, kas kaybı, ciltte kolay morarma, kanama eğilimi, şiddetli kaşıntı, sarılık ve geçici bilinç değişikliği siroz belirtisi olarak ortaya çıkar.