Çağ atlayan sağlık sistemindeki gerçeği 10 saniyede özetledi. 'Hortum takacaklar 8 ay sonraya randevu verdiler'

Osmancan Erok
Çağ atlayan sağlık sistemindeki gerçeği 10 saniyede özetledi. 'Hortum takacaklar 8 ay sonraya randevu verdiler'
Bir sokak röportajında yaşlı adamın AKP’nin övdüğü sağlık sisteminde randevu bulamadığını anlattığı sözler gündem oldu.

Devlet ve şehir hastanelerinde randevu krizi derinleşiyor. Hastaneler 6-8 ve hatta 1 yıl sonraya randevu veriyor. Kamu hastanelerinde sağlık hizmeti almak artık zorlaştı. Dar gelirli vatandaş özel hastaneye gidemiyor devlet hastanelerinde aylarca sıra bekliyor.

"İktidarın Sağlıkta çağ atladık” dediği sistem adeta çöktü. Muayene olmak için bile 2 ay sıra beklenirken sonuçlar için de yine 1-2 ay sıra bekleniyor.

SOKAK RÖPORTAJINDA 10 SANİYEDE GERÇEĞİ AÇIKLADI

Bir sokak röportajında konuşan yaşlı adamın sözleri viral oldu. Öncesinde bir kadın randevu bulamamaktan yakınıyordu. Daha sonra araya giren bir yaşlı vatandaş kendisine bir hortum takılacağını ama 6- 8 ay sonraya randevu verildiğini anlattı .

İşte o vatandaşın sözleri:

Çok özür dilerim bunlar benim bacım, Kolonoskopi olacak hortum sokacaklar ama bana 6 ay, 8 ay sonraya randevu veriyorlar. Şiştim artık şiştim. Sağlık denen bir şey yok.

Öte yandan ağlıkta şiddet ise son bulmadığı gibi zor şartlar altında ve az maaşa çalışan birçok doktor Türkiye’den giderek yurt dışına yerleşiyor. Doktor yetersizliğinden dolayı bazen randevu bulunamıyor ya da kapanan bölümler dolayısıyla randevu da sorun çıkıyor.

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