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  • Meclis'te bıçak parası gerginliği. AKP'li vekil vatandaşların sağlık sisteminden memnun olduğunu söyledi

Meclis'te bıçak parası gerginliği. AKP'li vekil vatandaşların sağlık sisteminden memnun olduğunu söyledi

Meclis'te AKP'li vekil ve CHP'li vekil arasında sağlık sisteminde 'bıçak parası' iddiaları nedeniyle gerginlik yaşandı.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 22:30
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Meclis'te AKP'li vekil ve CHP'li vekil arasında sağlık sisteminde 'bıçak parası' iddiaları nedeniyle gerginlik yaşandı

Meclis'te bıçak parası gerginliği. AKP'li vekil vatandaşların sağlık sisteminden memnun olduğunu söyledi
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri devam eden Sağlık Bakanlığının 2023 yılı bütçesi üzerinde milletvekilleri söz aldı.

AKP Ankara Milletvekili Orhan Yegin, vatandaşların bugün sağlık hizmetlerinden memnun olduğunu iddia etti.

Birgün'ün aktardığına göre, "Geçmişte sağlık karnelerinde vize sorunu yaşandığını, insanların hastanelerde muayene olmak için uzun kuyruklarda beklediğini, ilaç almak için sıkıntılar yaşadığını" belirten Yegin, "Siz kan alma grupları, kan verme grupları nedir bilir misiniz? Bunlar yaşanmış şeyler" dedi.

"Vatandaşların ameliyat olmak için sıkıntı çektiğini" belirten Yegin, "Ameliyat mı olacaksın? Nasibin varsa gün almışsan sakın boş gelme, memleketten tereyağı, peynir getir ama bitmez... 'Bıçak parası' diye bir şey vardı, hazırlıklı gelin." ifadelerini kullandı.

CHP Bursa Milletvekili Özkan, Yegin'in eskiden ameliyat için "bıçak parası" alındığına dair ifadelerine tepki göstererek, "Saçmalıyorsun, meslek ahlakına hakaret edemezsin. Böyle ahlaksızlık olmaz, mesleği itham ediyorsunuz" dedi.

Bunun üzerine CHP ve İYİ Parti milletvekilleri ile AKP milletvekilleri arasında tartışma çıktı.

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Hasan
24.11.2022 22:57
Sn.VEKİLİ hastaneye bekliyoruz...İDDİA ile olmaz..GÖZ muayenesi SÜRESİ 5 (yazı ile) BEŞ DAKİKA....devrim bu mu...  
 
Ateş oğlu 24.11.2022
24.11.2022 22:43
Eh vekil at çamuru belki tutar adamda utanma arlanma diye birşey yok bir kişide çıkıp sor.muyor TC.vatandasi soyuluyor ilticacı bedeva o halkın vekili ne kadar katkı sağlıyor  
 
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