16 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Çağdaş Atan Galatasaray'ı nasıl yendiklerini anlattı

Çağdaş Atan Galatasaray'ı nasıl yendiklerini anlattı

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Galatasaray ile oynadıkları maçla ilgili olarak açıklamalarda bulundu

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 05:11
Takip Et

Çağdaş Atan: Hiçbir galibiyet kaybettiğimiz canlardan önemli değil

Çağdaş Atan Galatasaray'ı nasıl yendiklerini anlattı
+
Aa
-

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Galatasaray'ı 2-1 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok iyi kurguladıkları bir oyunda özellikle ilk yarı birebir baskı yapıp kazanılan toplarla da geçiş hücumları yaptıklarını belirtti.

Rakibi kenarlardan orta yapmaya zorlayan oyun planını oyuncularının iyi uyguladığını dile getiren Atan, "Bekleme pozisyonunda da 5-3-2 sistemiyle beklemeyi tercih ettik. Rakibi kenarlardan orta atmaya ittik. Sonuç olarak da rakip 44 tane orta atmış. Rakibin duruşundan dolayı bunları merkezde güçlü durduğumuzda çok rahat savuşturabileceğimizi biliyorduk." dedi.

Bu maçta oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini bunun koşu mesafelerine de yansıdığını anlatan Atan, şunları kaydetti:

"Kat ettiğimiz mesafe 117 bin 500, ligin ortalaması 112 bin. Hatayspor maçından sonra bizim için en iyi mesafe. Bu oyuncularımın maçı ne kadar istediğini, ne kadar mücadele ettiğini gösteriyor. 18 şutumuz var belki 5’i isabetli ama çok az farkla auta giden pozisyonların çok net pozisyon olduğunu söyleyebilirim. Topa biraz daha fazla sahip olabilirdik. Bu konuyla ilgili çalışıyoruz. Galatasaray gibi bireysel yetenekleri çok üst düzey takıma karşı yine de bence çok olumlu bir performans gösterdik. Sezon başında herkesin transfer tahtası kapalı olduğundan dolayı düşer gözüyle baktığı bir Kayserispor. Biz oyunu oyuncu üzerinden değil oyun üzerinden oynamayı düşündük. Daha iyi konumda olabilir miydik olabilirdik. Ayaklarımız yere basıyor. Hedeflerimiz kendi içerimizde var. Önemli olan bu sene Kayserispor’un iyi oynayarak, oyuncu yetiştirerek, sezonu güvenli bir yerde tamamlaması. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün müthiş oynadılar, mücadele ettiler."

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçiler için de başsağlığı dileyen Atan, "Öncelikle hiçbir puan hiçbir galibiyet kaybettiğimiz canlardan önemli değil. Hayatını kaybeden madenci abilerimizin, arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin üzüntüsünü yaşıyoruz. Buradan Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Umarım böyle şeyler bir daha tekrarlanmaz. Ama iyi ki futbol var. Umarım bu kederli günde 2 saatliğine de olsa insanları biraz üzüntüden uzak tutabilmişizdir." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Resimdeki çoban köpeğini 100 kişiden 4'ü görebildi
1
﻿Resimdeki çoban köpeğini 100 kişiden 4'ü görebildi
﻿Resimdeki çoban köpeğini 100 kişiden 4'ü görebildi
﻿Muharrem İnce'den Erdoğan'a destek
2
﻿Muharrem İnce'den Erdoğan'a destek
﻿Muharrem İnce'den Erdoğan'a destek
﻿Motorine yine zam geldi
3
﻿Motorine yine zam geldi
﻿Motorine yine zam geldi
﻿Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın hangi aşamada olduğunu açıkladı
4
﻿Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın hangi aşamada olduğunu açıkladı
﻿Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın hangi aşamada olduğunu açıkladı
﻿Saray'da herkes Erdoğan'ın eski anketçisinin verdiği haberi konuşuyor
5
﻿Saray'da herkes Erdoğan'ın eski anketçisinin verdiği haberi konuşuyor
﻿Saray'da herkes Erdoğan'ın eski anketçisinin verdiği haberi konuşuyor
﻿Erdoğan: 24 saati bile bulmadan hamdolsun 41 şehidimize ulaştık
6
﻿Erdoğan: 24 saati bile bulmadan hamdolsun 41 şehidimize ulaştık
﻿Erdoğan: 24 saati bile bulmadan hamdolsun 41 şehidimize ulaştık
﻿Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçinin paylaşımı görenleri kahretti. Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz
7
﻿Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçinin paylaşımı görenleri kahretti. Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz
﻿Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçinin paylaşımı görenleri kahretti. Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz
﻿Bomba iddia: Galatasaray Okan Buruk'un yerine hoca arıyor
﻿Bomba iddia: Galatasaray Okan Buruk'un yerine hoca arıyor
﻿Bomba iddia: Galatasaray Okan Buruk'un yerine hoca arıyor
﻿İnan Kıraç: Ali küçüğümüzün önünü açtılar Fenerbahçe şampiyon olacak
﻿İnan Kıraç: Ali küçüğümüzün önünü açtılar Fenerbahçe şampiyon olacak
﻿İnan Kıraç: Ali küçüğümüzün önünü açtılar Fenerbahçe şampiyon olacak
﻿BM’den Türkiye'ye taziye mesajı
﻿BM’den Türkiye'ye taziye mesajı
﻿BM’den Türkiye'ye taziye mesajı
﻿Muslera'dan şaşırtan açıklama
﻿Muslera'dan şaşırtan açıklama
﻿Muslera'dan şaşırtan açıklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.