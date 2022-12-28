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Alanya mağlubiyeti Kayseri'yi karıştırdı

Süper Lig'de Alanyaspor'a deplasmanda 3-1 kaybeden Kayserispor'da Çağdaş Atan, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Kayserispor'un üstün olan taraf olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 20:37
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Çağdaş Atan'dan Alanyaspor sözleri: Oyunu biz domine ettik

Alanya mağlubiyeti Kayseri'yi karıştırdı
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Atan, "Oyunla alakalı, bugüne kadar Kayserispor beklentilerin çok üstünde puan topladı. Biz bunu ekiple beraber başardık. Bugüne kadar çok iyi getirdik. Biz ama istiyoruz ki, saha içinde kazandığımız gibi puanları sahanın içinde kaybedelim istiyoruz. Bugün nasıl kaybettiğimize bakmamız lazım. Çok iyi oynadığımız, rakibe sahanın içinde acı çektirdiğimiz, iyi pozisyonlar bulduğumuz maç oynadık. 14 şut atmışız. Net pozisyonlar yakalamışız. Kırılma anları var. 0-0 giderken Cardoso'nun tercih hatası, ondan sonra Mensah'ın Furkan'dan kaptığı top. Yediğimiz golden önceki faul pozisyonu. Bilal'in kurtardığı penaltı ve penaltı pozisyonu. Nasıl kaybettiğimizin özeti. Kalecimiz maç genelinde kurtarış yapmadı. Oyunu domine eden bir Kayserispor vardı" dedi.

"ÇOK FEDARKARCA"
Çağdaş Atan, 3 puanlarının silinmesine de değinirken, "Biz sahanın içinde kazandığımız gibi sahanın içinde kaybetmek istiyoruz. Bu hafta içerisinde, ligler devam ederken ilk defa bir takımın 3 puanı silindi. Bunlar bizi çok üzüyor. Bugünkü kaybediş şeklimiz de ortada. Kayserispor'un sürdürülebilir bir yapıya ulaşması gerekiyor. Sezon başından beri çok fazla mesaj verdik.

Çok fedakarca mücadele eden insanlar bu kulüp için. Sanırım bizim çağrılarımız yerini bulmadı. Sürdürülebilir bir yapıya ulaşmazsak eğer işimiz daha zor oluyor. Bu işi devam ettirmek çok zor görünüyor. Bunlara bu hafta içinde bakacağız." diye konuştu.
 

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