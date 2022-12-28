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Farioli, Çağdaş Atan'ı onayladı: Sahamıza hapsettiler

Alanya Teknik Direktörü Farioli: Oyuncularımız kalpten oynadı.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 21:36
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Üstündük diyen Çağdaş'a Farioli'den yanıt: Bizi kendi sahamıza hapsetti

Farioli, Çağdaş Atan'ı onayladı: Sahamıza hapsettiler
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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Yukatel Kayserispor'u evinde 3-1 mağlup eden Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Francesco Farioli, oyuncularının iyi bir mücadele ortaya koymasıyla galibiyete ulaştıklarını söyledi.
Farioli, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi başladıklarını dile getirdi.
Maçın ilk 25 dakikasında her iki takım adına inanılmaz bir mücadele ritminin olduğunu belirten Farioli, "Karşımızda iyi organize olan bir rakip vardı. Konyaspor maçında göstermiş olduğumuz o çaba ve özverinin ardından bu denli zor bir maça çıkmak kolay olmadı. Rakibimiz 4-5 kere dizilim değiştirdi. Biz de buna değişiklikler ile karşılık verdik. Oyuncularımız bu değişikliklere net bir şekilde adapte oldu. Golü bulduk, ardından ikinci golü bulduk. Tabii golü bulduktan sonra saha içindeki dizilimimizde biraz geriledik. Rakibimiz de reaksiyon göstererek ilk yarının sonlarında bizi kendi sahamıza hapsetti diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Yüksek tempoda zorlu bir maç oynadıklarını anlatan Farioli, "Maçta beni sevindiren taraflar var. Özellikle oyuncularımızın sahada oyunda kalma isteği, oyunu yönetme isteği bugün beni mutlu etti. Oyuncularımız bugün saha içerisinde kalpten oynadı." dedi.

Bir gazetecinin hakem performansıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Farioli, "Genel anlamda ve objektif bakarsak hakemin iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. Konyaspor maçında uzatma süresinden dem vurmuştum. Bugün de 9 dakikalık bir uzatma vardı. Bugün için adil bir uzatma olduğunu düşünüyorum. Çünkü VAR birkaç kere devreye girdi. Bugün adildi. Geçtiğimiz maçta biraz uzundu." değerlendirmesinde bulundu.

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