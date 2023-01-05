Marafona Paços de Ferreira ile anlaştı

Alanyaspor ile yollarını ayıran kaleci Marafona, Portekiz Ligi'nde mücadele eden eski takımı Paços de Ferreira ile yeniden anlaştı.

'YUVAMA DÖNDÜĞÜM İÇİN MUTLUYUM'

Bedelsiz olarak giden Marafona "eski yuvama döndüğüm için son derece mutluyum. Hayranlık duyduğum insanlarla yeniden çalışacağım" dedi.

Marafona, Portekiz Liginin en alt sırasında bulunan, henüz galibiyeti olmayan Paços de Ferreira'yı hep birlikte hak ettiği yere getireceklerini belirterek "Bize inanın, bizi destekleyin çünkü bu durumu tersine çevirmek için her şeyi yapmaya çalışacağız" diye konuştu.